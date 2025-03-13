Herkes Bizi İzliyor! Türk Dizileri Dünya Çapında Neden Bu Kadar Çok Seviliyor?

İstanbul’un tarihi sokakları, Ege’nin büyüleyici sahil kasabaları veya Kapadokya’nın mistik atmosferi, yabancı izleyiciler için hem görsel bir şölen hem de kültürel bir keşif fırsatı sunuyor.

Özellikle Netflix gibi platformlara açılan 'Kulüp', 'Şahmaran' ve 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi yapımlar, görsel anlatım açısından uluslararası standartlara ulaşarak küresel kitlelerin dikkatini çekmeyi başardı.