Sihirli Annem'in Toprak Perisini Meğer İki Kardeş Birlikte Oynamış: Jordan Boyner Koca Delikanlı Oldu

2003 yılında hayatımıza giren ve bizleri Periler ile Faniler’in büyülü dünyasına sürükleyen Sihirli Annem, yıllar geçse de unutulmuyor! O dönemde ekran başına kilitlenen çocuklar şimdi büyüdü, hatta kimilerinin çocukları bile diziyi tekrar izleyecek yaşa geldi. Sevilen dizi 2005’te final yapmıştı

Peki dizinin en sevimli karakterlerinden olan kıvırcık saçlı, tatlı mı tatlı Toprak’a ne oldu dersiniz? Şimdiki hali görenleri şaşırtıyor!

Ama asıl bomba bilgi şu: Meğer dizide Toprak’ı oynayan kişi bir değil, tam iki farklı kişiymiş! Üstelik bunlar kardeşmiş!

Gelin Sihirli Annem’in en küçük ve en yaramaz perisinin son haline birlikte bakalım. 🤔