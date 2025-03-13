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Sihirli Annem'in Toprak Perisini Meğer İki Kardeş Birlikte Oynamış: Jordan Boyner Koca Delikanlı Oldu

Sihirli Annem'in Toprak Perisini Meğer İki Kardeş Birlikte Oynamış: Jordan Boyner Koca Delikanlı Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.03.2025 - 16:22

2003 yılında hayatımıza giren ve bizleri Periler ile Faniler’in büyülü dünyasına sürükleyen Sihirli Annem, yıllar geçse de unutulmuyor! O dönemde ekran başına kilitlenen çocuklar şimdi büyüdü, hatta kimilerinin çocukları bile diziyi tekrar izleyecek yaşa geldi. Sevilen dizi 2005’te final yapmıştı

Peki dizinin en sevimli karakterlerinden olan kıvırcık saçlı, tatlı mı tatlı Toprak’a ne oldu dersiniz? Şimdiki hali görenleri şaşırtıyor! 

Ama asıl bomba bilgi şu: Meğer dizide Toprak’ı oynayan kişi bir değil, tam iki farklı kişiymiş! Üstelik bunlar kardeşmiş! 

Gelin Sihirli Annem’in en küçük ve en yaramaz perisinin son haline birlikte bakalım. 🤔

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Eğer 2000’lerin başlarında çocukluk ya da gençlik dönemindeyseniz, “Sihirli Annem” dizisini muhakkak izlemişsinizdir.

Eğer 2000’lerin başlarında çocukluk ya da gençlik dönemindeyseniz, “Sihirli Annem” dizisini muhakkak izlemişsinizdir.

Belki siz, belki çocuğunuz, belki de küçük kardeşiniz… Çünkü dizi hala tekrarlarıyla izlenmeye devam ediyor. 2003 yılında ekrana gelen ve büyük bir hayran kitlesi kazanan dizi, periler ve fanilerin dünyasını iç içe geçirerek ekranlara masalsı bir atmosfer sunmuştu. 

Başrollerinde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat gibi usta oyuncuların yer aldığı yapım, 2005 yılında final yapmıştı. Ancak tadı damakta kalınca 2011-2012 sezonunda yeniden çekilmişti. 

Hatta son olarak “Sihirli Annem” için bir sinema filmi yapılacağı da ortaya çıktı. Beyaz perdeye uyarlanması beklenen filmde de yine İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli ve Gül Onat gibi isimlerin yer aldığı söyleniyor.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dizinin çocuk oyuncuları şimdilerde sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Bunlardan biri de Toprak bebek.

Dizinin çocuk oyuncuları şimdilerde sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Bunlardan biri de Toprak bebek.

Dizide herkesin bayılarak izlediği Toprak karakteri aslında iki farklı kişi tarafından canlandırılmış! Bebek Toprak’ı oynayan isim Jordan Boyner’di. Çocukluk halini ise Jennifer Boyner canlandırmıştı. Yani dizide sevimli Toprak’ı izlerken aslında iki kardeşi birden izliyormuşuz!

Jordan Boyner 1 Ekim 2003 doğumlu. O zamanlar ekranlara neşe saçan minik peri artık 21 yaşında yakışıklı bir genç oldu.

Jordan Boyner 1 Ekim 2003 doğumlu. O zamanlar ekranlara neşe saçan minik peri artık 21 yaşında yakışıklı bir genç oldu.

Üstelik sosyal medyada da oldukça aktif. Moda dünyasına adım atan Jordan, markalarla işbirliği yaparak modellik kariyerine yönelmiş durumda.Tarzıyla ve paylaşımlarıyla büyük ilgi gören Boyner, reklam projelerinde de boy gösteriyor. Ünlü isim ayrıca DJ'ik de yapıyor. 

Dizideki sevimli halleriyle hafızalara kazınan Jordan Boyner’in şimdiki halini görenler “Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor!” demekten kendini alamıyor. Bebeklikten gençliğe uzanan bu büyük değişim sosyal medyada da sık sık konuşuluyor.

Konu açılmışken Jordan Boyner'in ablasına da değinelim. Jennifer Boyner'i de hatırlarsınız. Toprak bebeğin çocukluk halini oynamıştı.

Konu açılmışken Jordan Boyner'in ablasına da değinelim. Jennifer Boyner'i de hatırlarsınız. Toprak bebeğin çocukluk halini oynamıştı.

Şimdilerde 24 yaşında olan Jennifer Boyner de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Genç kız olan Jennifer Boyner hala zaman zaman dizideki rol arkadaşlarıyla buluşuyor ve o kareleri Instagram hesabından paylaşıyor. 

Boyner bir röportajında eski rol arkadaşlarıyla bağının kopmadığını şu sözlerle anlatmıştı:

“Bağımız hiç kopmadı diziden sonra. Ailelerimiz de birbirini tanıyordu. Annemizden babamızdan çok birbirimizle zaman geçiriyorduk. Güzel zamanlar geçirdik. Artık kardeş gibiyiz, en iyi dostum onlar. İnci Türkay da Londra’da yaşıyor ve oradaki drama okulunda çocuklara eğitim veriyor. O yüzden pek görüşemiyoruz ama bazen görüntülü aramalar yapıyoruz.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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