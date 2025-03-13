Sihirli Annem'in Toprak Perisini Meğer İki Kardeş Birlikte Oynamış: Jordan Boyner Koca Delikanlı Oldu
Sihirli Annem'in Toprak Perisini Meğer İki Kardeş Birlikte Oynamış: Jordan Boyner Koca Delikanlı Oldu
2003 yılında hayatımıza giren ve bizleri Periler ile Faniler’in büyülü dünyasına sürükleyen Sihirli Annem, yıllar geçse de unutulmuyor! O dönemde ekran başına kilitlenen çocuklar şimdi büyüdü, hatta kimilerinin çocukları bile diziyi tekrar izleyecek yaşa geldi. Sevilen dizi 2005’te final yapmıştı
Peki dizinin en sevimli karakterlerinden olan kıvırcık saçlı, tatlı mı tatlı Toprak’a ne oldu dersiniz? Şimdiki hali görenleri şaşırtıyor!
Ama asıl bomba bilgi şu: Meğer dizide Toprak’ı oynayan kişi bir değil, tam iki farklı kişiymiş! Üstelik bunlar kardeşmiş!
Gelin Sihirli Annem’in en küçük ve en yaramaz perisinin son haline birlikte bakalım. 🤔
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğer 2000’lerin başlarında çocukluk ya da gençlik dönemindeyseniz, “Sihirli Annem” dizisini muhakkak izlemişsinizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin çocuk oyuncuları şimdilerde sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Bunlardan biri de Toprak bebek.
Jordan Boyner 1 Ekim 2003 doğumlu. O zamanlar ekranlara neşe saçan minik peri artık 21 yaşında yakışıklı bir genç oldu.
Konu açılmışken Jordan Boyner'in ablasına da değinelim. Jennifer Boyner'i de hatırlarsınız. Toprak bebeğin çocukluk halini oynamıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın