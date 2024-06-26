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9 Yaşında Katıldığı Bir Şarkısın Sen Yarışması ile Hayatımıza Giren Fındık Kurdu Berna Bakın Nasıl Değişmiş!

9 Yaşında Katıldığı Bir Şarkısın Sen Yarışması ile Hayatımıza Giren Fındık Kurdu Berna Bakın Nasıl Değişmiş!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 23:29 Son Güncelleme: 26.06.2024 - 23:36

2009-2012 yılları arasında yayınlanan yarışma programı Bir Şarkısın Sen'in çocuk yarışmacıları büyüdü. Yarışmacılardan öne çıkan isimlerden Fındık Kurdu Berna lakabıyla hafızamızda yer edinen Berna Karagözoğlu şimdilerde 24 yaşında.

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Berna Karagözoğlu, sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un üstlendiği Bir Şarkısın Sen'e katıldığında henüz 9 yaşındaydı.

Berna Karagözoğlu, sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un üstlendiği Bir Şarkısın Sen'e katıldığında henüz 9 yaşındaydı.

Fındık Kurdu, yarışmada sesi kadar sempatik tavırlarıyla da kısa sürede hepimizi etkilemişti.

Fındık Kurdu, yarışmada sesi kadar sempatik tavırlarıyla da kısa sürede hepimizi etkilemişti.

Yarışma bittikten sonra ortalardan kaybolan Berna Karagözoğlu'nu şimdilerde tanımak biraz güç.

Yarışma bittikten sonra ortalardan kaybolan Berna Karagözoğlu'nu şimdilerde tanımak biraz güç.

Karagözoğlu Insagram hesabından son halini paylaştı. İşte Fındık Kurdu Berna'nın yıllar sonraki değişimi...

Karagözoğlu Insagram hesabından son halini paylaştı. İşte Fındık Kurdu Berna'nın yıllar sonraki değişimi...

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