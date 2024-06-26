Metin Akdülger'in Veda Ettiği Sandık Kokusu'nda Dizinin Seyrini Değiştirebilecek Bir Ayrılık Daha Yaşandı!
Metin Akdülger'in Veda Ettiği Sandık Kokusu'nda Dizinin Seyrini Değiştirebilecek Bir Ayrılık Daha Yaşandı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun sezon finalinde başrol oyuncusu Metin Akdülger diziden ayrılmıştı. Özge Özpirinçci'nin yeni partnerinin Ali Yağcı olduğunun açıklandığı dizide beklenmedik bir ayrılık daha yaşandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, başarılı bir sezonun ardından ikinci sezon onayını almayı başarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak ne yazık ki Atilla'nın vedasıyla sezon finali yapması izleyiciyi bir hayli üzmüştü.
Yerini doldurur mu bilemiyoruz ama Metin Akdülger'in yerine Ali Yağcı dizinin kadrosuna dahil olmuştu.
Diziyle ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide bir ayrılık daha gerçekleşecek.
İddiaya göre dizinin yeni sezonunda yönetmen Nezaket Coşkun yer almayacakmış!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın