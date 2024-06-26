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Metin Akdülger'in Veda Ettiği Sandık Kokusu'nda Dizinin Seyrini Değiştirebilecek Bir Ayrılık Daha Yaşandı!

Metin Akdülger'in Veda Ettiği Sandık Kokusu'nda Dizinin Seyrini Değiştirebilecek Bir Ayrılık Daha Yaşandı!

Sandık Kokusu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 21:38

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun sezon finalinde başrol oyuncusu Metin Akdülger diziden ayrılmıştı. Özge Özpirinçci'nin yeni partnerinin Ali Yağcı olduğunun açıklandığı dizide beklenmedik bir ayrılık daha yaşandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, başarılı bir sezonun ardından ikinci sezon onayını almayı başarmıştı.

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, başarılı bir sezonun ardından ikinci sezon onayını almayı başarmıştı.

Ancak ne yazık ki Atilla'nın vedasıyla sezon finali yapması izleyiciyi bir hayli üzmüştü.

Ancak ne yazık ki Atilla'nın vedasıyla sezon finali yapması izleyiciyi bir hayli üzmüştü.

Yerini doldurur mu bilemiyoruz ama Metin Akdülger'in yerine Ali Yağcı dizinin kadrosuna dahil olmuştu.

Yerini doldurur mu bilemiyoruz ama Metin Akdülger'in yerine Ali Yağcı dizinin kadrosuna dahil olmuştu.

Detaylar burada:

Diziyle ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide bir ayrılık daha gerçekleşecek.

Diziyle ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide bir ayrılık daha gerçekleşecek.

İddiaya göre dizinin yeni sezonunda yönetmen Nezaket Coşkun yer almayacakmış!

İddiaya göre dizinin yeni sezonunda yönetmen Nezaket Coşkun yer almayacakmış!

Dizinin gidişatı için son derece etkileyici olan bu kararla ilgili henüz bir açıklama gerçekleşmedi.

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