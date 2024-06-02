Sonunda Metin Akdülger'in Yeri Doldu: Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci'nin Yeni Partneri Belli Oldu!

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, ikinci sezon onayıyla güçlense de Metin Akdülger'in diziden ayrılmasıyla büyük bir kan kaybetmişti. Diziye bu süreçte Serkay Tütüncü dahil olmuş, ancak kendisinin başrol olmadığı daha sonradan anlaşılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sonunda Özge Özpirinçci'nin yeni partneri netleşti!