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Sonunda Metin Akdülger'in Yeri Doldu: Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci'nin Yeni Partneri Belli Oldu!

Sonunda Metin Akdülger'in Yeri Doldu: Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci'nin Yeni Partneri Belli Oldu!

Sandık Kokusu
themyscira - Editör
02.06.2024 - 22:44

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, ikinci sezon onayıyla güçlense de Metin Akdülger'in diziden ayrılmasıyla büyük bir kan kaybetmişti. Diziye bu süreçte Serkay Tütüncü dahil olmuş, ancak kendisinin başrol olmadığı daha sonradan anlaşılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sonunda Özge Özpirinçci'nin yeni partneri netleşti!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, ikinci sezon onayını da almasıyla güçlü bir biçimde yoluna devam ediyordu.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, ikinci sezon onayını da almasıyla güçlü bir biçimde yoluna devam ediyordu.

Ancak dizide Atilla karakterine hayat veren Metin Akdülger'in bir anda diziden ayrılmasıyla bütün dengeler bozulmuştu.

Ancak dizide Atilla karakterine hayat veren Metin Akdülger'in bir anda diziden ayrılmasıyla bütün dengeler bozulmuştu.

Bu ayrılıktan 3 gün sonra Serkay Tütüncü'nün Kıvanç karakterine hayat vereceğinin açıklanması heyecan yaratsa bile, Kıvanç'ın Karsu'ya değil; Meriç Aral'ın canlandırdığı Irmak karakterine partner olduğunu öğrenmiştik.

Bu ayrılıktan 3 gün sonra Serkay Tütüncü'nün Kıvanç karakterine hayat vereceğinin açıklanması heyecan yaratsa bile, Kıvanç'ın Karsu'ya değil; Meriç Aral'ın canlandırdığı Irmak karakterine partner olduğunu öğrenmiştik.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre sonunda Karsu'nun partneri belli olmuş!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre sonunda Karsu'nun partneri belli olmuş!

Ali Yağcı, Can rolüyle Karsu'nun yeni partneri olacakmış. Kıvanç'ın yurt dışından gelen kuzenini canlandıracak Can'ın ikinci sezonda Karsu ile yeni bir hikayesi olacakmış.

Ali Yağcı, Can rolüyle Karsu'nun yeni partneri olacakmış. Kıvanç'ın yurt dışından gelen kuzenini canlandıracak Can'ın ikinci sezonda Karsu ile yeni bir hikayesi olacakmış.
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Ne dersiniz, sizce uyumları nasıl olur?

Ne dersiniz, sizce uyumları nasıl olur?

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