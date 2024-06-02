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Survivor'dan Elenen Pınar, Aleyna'nın Kavga İddialarına Sert Çıktı: "Şizofren misin, Patolojik Yalancı mı?"

Survivor'dan Elenen Pınar, Aleyna'nın Kavga İddialarına Sert Çıktı: "Şizofren misin, Patolojik Yalancı mı?"

survivor
themyscira - Editör
02.06.2024 - 21:34

Fazlasıyla olaylı geçen bir sezonun bitmesine çok az bir zaman kaldı. Sezon içinde Sema'nın diskalifiyesiyle sonuçlanan kavgasıyla gündeme gelen Pınar, eleştirilere maruz kalmıştı. Aleyna'nın Seda ile de kavga ettiğini iddia ettiği Pınar bu iddialara fazlasıyla sert çıktı!

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Sakatlığı, kavgası ve kaosu bitmek bilmeyen Survivor All Star'da büyük finale artık günler kaldı.

Sakatlığı, kavgası ve kaosu bitmek bilmeyen Survivor All Star'da büyük finale artık günler kaldı.

Veda sürecinin hızlandığı yarışmada elenen yarışmacılar arasındaki tartışmalar da bitmek bilmiyor.

Veda sürecinin hızlandığı yarışmada elenen yarışmacılar arasındaki tartışmalar da bitmek bilmiyor.

Yarışma süresince sık sık gündeme gelen Aleyna, elenmesinin ardından pek çok programa katılıp itiraflarda bulunmaya devam etti.

Yarışma süresince sık sık gündeme gelen Aleyna, elenmesinin ardından pek çok programa katılıp itiraflarda bulunmaya devam etti.

Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un YouTube programı Bize Kaldı'ya katılan Aleyna, Pınar'ın yalnızca Sema'yla değil; Seda'yla da kavga ettiğini iddia etti.

Aleyna'nın saç saça kavga iddiasına Pınar'dan fazlasıyla sert tepkiler gecikmedi. "Sen o ara kiminle ne yapıyorsan olayları görmemişsin" diyen Pınar, öfkesini bastıramayıp paylaşımına devam etti.

Aleyna'nın saç saça kavga iddiasına Pınar'dan fazlasıyla sert tepkiler gecikmedi. "Sen o ara kiminle ne yapıyorsan olayları görmemişsin" diyen Pınar, öfkesini bastıramayıp paylaşımına devam etti.
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Aleyna'ya "şizofren misin, patolojik yalancı mı?" diyen Pınar, Aleyna'nın okul konusunda da yalan söylediğini iddia etti!

Aleyna'ya "şizofren misin, patolojik yalancı mı?" diyen Pınar, Aleyna'nın okul konusunda da yalan söylediğini iddia etti!

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