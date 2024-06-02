Survivor'dan Elenen Pınar, Aleyna'nın Kavga İddialarına Sert Çıktı: "Şizofren misin, Patolojik Yalancı mı?"

Fazlasıyla olaylı geçen bir sezonun bitmesine çok az bir zaman kaldı. Sezon içinde Sema'nın diskalifiyesiyle sonuçlanan kavgasıyla gündeme gelen Pınar, eleştirilere maruz kalmıştı. Aleyna'nın Seda ile de kavga ettiğini iddia ettiği Pınar bu iddialara fazlasıyla sert çıktı!