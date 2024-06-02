Ablasının Eşiyle 3 Yıldır Birlikte Olan Kadının Esra Ezmeci'ye İtirafları Şaşırttı!
Ablasının Eşiyle 3 Yıldır Birlikte Olan Kadının Esra Ezmeci'ye İtirafları Şaşırttı!
Uzman klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Bu kez de ablasının eşiyle 3 senedir birlikte olduğunu söyleyen kadın anlattıklarıyla şaşırttı.
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Uzman klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci Beyaz TV'de Yeni Baştan programıyla herkesi şaşırtan sorulara yanıt vermeye devam ediyor.
Ancak yalnızca programda değil Instagram hesabında da kendisine sık sık soru sorulmasını istiyor.
Kendisine gelen ilgi çekici soruları yanıtlayan Ezmeci, bazı sorular karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor!
Bu kez de kendisine, 3 yıldır ablasının eşiyle birlikte olduğunu ve 1 sene önce evlendiğini söyleyen bir kadın yazdı. Üstelik kadın hamileymiş ve çocuğun kimden olduğunu da bilmiyormuş!
Ezmeci bu soru karşısında takipçisine ablasına, eşine ve doğacak çocuğuna haksızlık ettiğini belirterek şunları söyledi:
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