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Yargı'nın Finalinden Ceylin ve Ilgaz Sahnesinin Kamera Arkası Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Yargı'nın Finalinden Ceylin ve Ilgaz Sahnesinin Kamera Arkası Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 16:18

Geçtiğimiz hafta heyecanlı bir final bölümü ile ekranlara veda eden Yargı'yı özleyen seyirciye güzel bir haberimiz var! Final bölümünden çoluklu çocuklu Ceylin ve Ilgaz sahnesinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

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3 sezondur aksiyon ve romantizm dolu yepyeni bölümleriyle evlerimize konuk olan Yargı, bu hafta yok. Ama seyirciye güzel bir haberimiz var!

3 sezondur aksiyon ve romantizm dolu yepyeni bölümleriyle evlerimize konuk olan Yargı, bu hafta yok. Ama seyirciye güzel bir haberimiz var!

Yargı sevenleri hazırsa tadı damağımızda kalan final bölümünden kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

Yargı sevenleri hazırsa tadı damağımızda kalan final bölümünden kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

Finalde çoluklu çocuklu gördüğümüz Ceylin ve Ilgaz çiftinin o sahnesi çekilirken yaşananlar ayrıca huzur verdi.

Finalde çoluklu çocuklu gördüğümüz Ceylin ve Ilgaz çiftinin o sahnesi çekilirken yaşananlar ayrıca huzur verdi.

İşte sezonlarca severek ve bizden birileriymiş gibi izlediğimiz Yargı dizisi kamera arkası görüntüleri...

İşte sezonlarca severek ve bizden birileriymiş gibi izlediğimiz Yargı dizisi kamera arkası görüntüleri...

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