Yargı'nın Finalinden Ceylin ve Ilgaz Sahnesinin Kamera Arkası Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Yargı'nın Finalinden Ceylin ve Ilgaz Sahnesinin Kamera Arkası Görüntüleri Ortaya Çıktı!
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3 sezondur aksiyon ve romantizm dolu yepyeni bölümleriyle evlerimize konuk olan Yargı, bu hafta yok. Ama seyirciye güzel bir haberimiz var!
Yargı sevenleri hazırsa tadı damağımızda kalan final bölümünden kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.
Finalde çoluklu çocuklu gördüğümüz Ceylin ve Ilgaz çiftinin o sahnesi çekilirken yaşananlar ayrıca huzur verdi.
İşte sezonlarca severek ve bizden birileriymiş gibi izlediğimiz Yargı dizisi kamera arkası görüntüleri...
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