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Kızılcık Şerbeti Nursema'nın Dizideki Fatih Hakkındaki İtirafı Gündem Oldu!

Kızılcık Şerbeti Nursema'nın Dizideki Fatih Hakkındaki İtirafı Gündem Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 13:45

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan bizden biri gibi hissettiren Fatih itirafı herkesi güldürdü.

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Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti, son günlerin en popüler dizilerinden bir tanesi. Hepimiz Fatih'e ve Doğa'ya yaptıklarına fena kurulduk!

Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti, son günlerin en popüler dizilerinden bir tanesi. Hepimiz Fatih'e ve Doğa'ya yaptıklarına fena kurulduk!

Dizi oyuncularının da bizden farkı yok. İbrahim Selim'in sunduğu YouTube programının konuğu dizinin Nursema'sıydı.

Dizi oyuncularının da bizden farkı yok. İbrahim Selim'in sunduğu YouTube programının konuğu dizinin Nursema'sıydı.

Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, dizideki kardeşi Fatih'e en az bizim kadar gıcık olduğunu açıkladı.

Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, dizideki kardeşi Fatih'e en az bizim kadar gıcık olduğunu açıkladı.

Önce Doğa'yı aldatan sonra da yağ gibi üste çıkan. Fatih için internette tokatlama sitesi açılmıştı, hatırlarsanız.

Önce Doğa'yı aldatan sonra da yağ gibi üste çıkan. Fatih için internette tokatlama sitesi açılmıştı, hatırlarsanız.

Ceren Karakoç da o siteyi bol bol ziyaret edenlerdenmiş, meğer! İtiraf ettiklerine göre, diziyi izlerken Fatih'i tokatlamaktan da çok keyif alıyormuş.

Ceren Karakoç da o siteyi bol bol ziyaret edenlerdenmiş, meğer! İtiraf ettiklerine göre, diziyi izlerken Fatih'i tokatlamaktan da çok keyif alıyormuş.
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İşte herkesi güldüren o anlar...😂🥰

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