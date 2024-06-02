Kim Bu 'Patron'? Gaddar'da Herkesin Merak Ettiği O İsmi Oynayacak Oyuncu Belli Oldu!
Kim Bu 'Patron'? Gaddar'da Herkesin Merak Ettiği O İsmi Oynayacak Oyuncu Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
Çağatay Ulusoy’un başrolünde oynadığı Gaddar dizisinin başından bu yana merak konusu olan 'Patron' finalde karşımıza çıkacak. Peki, Patron'u kim oynayacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
NOW Tv'nin sevilen dizisi Gaddar'da ilk bölümlerden bu yana gizemli bir isim vardı: "Patron".
"Kim bu Patron?" diye merak edenler için güzel haber geldi. Şimdilerde final bölümü çekilen Gaddar'ın patronu son bölümde karşımıza çıkacak.
Cuma akşamları seyirciyle buluşan dizi, 7 Haziran akşamı 20. bölümüyle ekrana veda edecek.
Sonunda final bölümünde Gaddar (Çağatay Ulusoy) ve Müdür’ün (Onur Saylak) patronu belli olacak.
Patron'u ise “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Ömer” gibi dizilerde rol alan Erol Babaoğlu canlandıracak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın