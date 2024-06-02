Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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1. Ah be kötü spoiler oldu 😅
2. Ahahahahahah
3. N'olur yapsana Cüneyd!
4. 😅
5. Kırıcı bir an yaşanmış...
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6. B12 birazcık az galiba 😅
7. Cüneyd de eşlik edebilirdi aslında.
8. Benim de böyle geçti tam olarak.
9. Bu tatlılık şaka mııııı?
10. Nasıl oluyorsa oluyor işte bir şekilde!
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11. Bazen erkekler kapatılmalı mı acaba gerçekten?
12. Bir alt modeli gibi adeta
13. Hastalar gülerken iyileşti bile.
14. Timur'un sabrını sınıyor gerçekten 😅
15. Ben de böyle değerlendirirdim.
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16. Aynen bu şekil olduk
17. Bu konuyla sadece izleyici dalga geçiyor sanıyorduk 😅
18. Haftaya görüşmek üzere 👋
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