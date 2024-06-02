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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

themyscira - Editör
02.06.2024 - 19:09

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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1. Ah be kötü spoiler oldu 😅

1. Ah be kötü spoiler oldu 😅
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2. Ahahahahahah

3. N'olur yapsana Cüneyd!

4. 😅

5. Kırıcı bir an yaşanmış...

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6. B12 birazcık az galiba 😅

6. B12 birazcık az galiba 😅
twitter.com

7. Cüneyd de eşlik edebilirdi aslında.

7. Cüneyd de eşlik edebilirdi aslında.
twitter.com

8. Benim de böyle geçti tam olarak.

8. Benim de böyle geçti tam olarak.
twitter.com

9. Bu tatlılık şaka mııııı?

9. Bu tatlılık şaka mııııı?
twitter.com

10. Nasıl oluyorsa oluyor işte bir şekilde!

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11. Bazen erkekler kapatılmalı mı acaba gerçekten?

12. Bir alt modeli gibi adeta

13. Hastalar gülerken iyileşti bile.

13. Hastalar gülerken iyileşti bile.
twitter.com

14. Timur'un sabrını sınıyor gerçekten 😅

15. Ben de böyle değerlendirirdim.

15. Ben de böyle değerlendirirdim.
twitter.com
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16. Aynen bu şekil olduk

17. Bu konuyla sadece izleyici dalga geçiyor sanıyorduk 😅

17. Bu konuyla sadece izleyici dalga geçiyor sanıyorduk 😅
twitter.com

18. Haftaya görüşmek üzere 👋

18. Haftaya görüşmek üzere 👋
twitter.com

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