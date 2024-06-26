Böyle Detayların Hastasıyız! Aşk 101'de Sinan'ın Evindeki Tabloyu Mert Yazıcıoğlu'nun Hangi Dizisinde Gördük?

Pandemide keyifle izlediğimiz Aşk 101'de Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Sinan karakterinin evinin duvarında asılı bir tablo vardı hatırlarsanız. Dikkatli bir kullanıcı, tablonun Mert Yazıcıoğlu'nun başka bir dizisinde daha kullanıldığını ortaya çıkardı!