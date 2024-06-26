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Böyle Detayların Hastasıyız! Aşk 101'de Sinan'ın Evindeki Tabloyu Mert Yazıcıoğlu'nun Hangi Dizisinde Gördük?

Böyle Detayların Hastasıyız! Aşk 101'de Sinan'ın Evindeki Tabloyu Mert Yazıcıoğlu'nun Hangi Dizisinde Gördük?

Mert Yazıcıoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 20:22

Pandemide keyifle izlediğimiz Aşk 101'de Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Sinan karakterinin evinin duvarında asılı bir tablo vardı hatırlarsanız. Dikkatli bir kullanıcı, tablonun Mert Yazıcıoğlu'nun başka bir dizisinde daha kullanıldığını ortaya çıkardı!

Kaynak: https://x.com/oftenlyHype/status/1805...
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Pandemi sürecinde Netflix'te yayınlanan ve severek izlediğimiz Aşk 101'in etkisi hala sürüyor.

Pandemi sürecinde Netflix'te yayınlanan ve severek izlediğimiz Aşk 101'in etkisi hala sürüyor.

Gençlik temalı dizide hem aşklar hem de arkadaşlıklar ön plandaydı. Yani hep birlikte gençliğimize doyduk!

Gençlik temalı dizide hem aşklar hem de arkadaşlıklar ön plandaydı. Yani hep birlikte gençliğimize doyduk!

Şimdilerde Kızıl Goncalar'daki Cüneyd karakteriyle dibimizin düştüğü Mert Yazıcıoğlu, geçmişte Netflix'in Aşk 101 dizisinde Sinan'a hayat veriyordu hatırlarsanız.

Şimdilerde Kızıl Goncalar'daki Cüneyd karakteriyle dibimizin düştüğü Mert Yazıcıoğlu, geçmişte Netflix'in Aşk 101 dizisinde Sinan'a hayat veriyordu hatırlarsanız.

Şu ankinden bambaşka bir tarz ve karakterle karşımıza çıkan Yazıcıoğlu, dizide ailesiyle yaşadığı sorunlar sebebiyle yalnızlaşmış, sessiz ve sakin Sinan'ı canlandırıyordu.

Şu ankinden bambaşka bir tarz ve karakterle karşımıza çıkan Yazıcıoğlu, dizide ailesiyle yaşadığı sorunlar sebebiyle yalnızlaşmış, sessiz ve sakin Sinan'ı canlandırıyordu.

Sinan'ın evinin baş köşesinde bulunan ve Işık'ın da dikkatini çeken tabloyla ilgili bir kullanıcı inanılmaz bir detay yakaladı.

Sinan'ın evinin baş köşesinde bulunan ve Işık'ın da dikkatini çeken tabloyla ilgili bir kullanıcı inanılmaz bir detay yakaladı.
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Meğer bu tablo daha sonra da yine Mert Yazıcıoğlu'nun rol aldığı Darmaduman dizisinde kullanılmış!

Meğer bu tablo daha sonra da yine Mert Yazıcıoğlu'nun rol aldığı Darmaduman dizisinde kullanılmış!

Böyle detayların hastasıyız gerçekten!

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