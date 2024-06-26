"Donat" Diye Bağırdığı Cin Çıkarma Seansı ile Tanınan Kadın Esra Ezmeci'de Ortaya Çıktı

Beyaz TV'de 'Cin çıkarma seansı' ile sosyal medyanın gündemine oturan ve kendini 'Metafizik Uzmanı' olarak tanımlayan Pelin Hürman, bu kez de Esra Ezmeci'nin programında boy gösterdi. Hürman'ın bu programdaki açıklamaları da tıpkı önceki gibi büyük ilgi topladı ve gündem oldu.