"Donat" Diye Bağırdığı Cin Çıkarma Seansı ile Tanınan Kadın Esra Ezmeci'de Ortaya Çıktı
"Donat" Diye Bağırdığı Cin Çıkarma Seansı ile Tanınan Kadın Esra Ezmeci'de Ortaya Çıktı
Beyaz TV'de 'Cin çıkarma seansı' ile sosyal medyanın gündemine oturan ve kendini 'Metafizik Uzmanı' olarak tanımlayan Pelin Hürman, bu kez de Esra Ezmeci'nin programında boy gösterdi. Hürman'ın bu programdaki açıklamaları da tıpkı önceki gibi büyük ilgi topladı ve gündem oldu.
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Bir dönem sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pelin Hürman, "Metafizik Uzmanı" olarak tanımladığı kendisi, çeşitli televizyon programlarında cin çıkarma seansları düzenleyerek büyük bir ilgi odağı olmuştu.
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Sercan Kahveci'nin sunduğu "Her Açıdan" isimli programda gerçekleştirdiği bir seans, Beyaz TV'nin YouTube kanalında yayınlanmış ve uzun süre sosyal medyanın gündemini meşgul etmişti.
Hürman, cin çıkarma seanslarının yanı sıra, kendisine başvuran ve içlerine cin girdiğine inanan kişilere de yardımcı olduğunu söyledi. Cin çıkarma seansını gösterirken "Donat donat donat" şeklindeki sözleri ise çokça konuşulmuştu.
Bir süreliğine gözlerden uzak kalan Hürman, şimdi de Esra Ezmeci'nin programında ortaya çıktı.
Sosyal medya üzerinden kendisinden yardım talep eden çok sayıda kişi olduğunu belirten Hürman, verdiği bir örnekle herkesi şaşırttı. Kendisine "Karım beni babamla aldatıyor" şeklinde başvuran kişiler olduğunu söyledi.
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Hürman, ayrıca "Karıncaların ayak seslerini duyuyorum. Gusül abdestsiz gezenleri kokularından tanırım" şeklindeki ifadeleriyle dikkat çekti.
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