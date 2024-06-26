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Şüphelerin Odağındaki İsim Müge Anlı'nın Kendisini Zorla Tuttuğunu İddia Ederek Polisi Aradı

Şüphelerin Odağındaki İsim Müge Anlı'nın Kendisini Zorla Tuttuğunu İddia Ederek Polisi Aradı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 13:15

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Sevil Çetinkaya'yı en son gören arkadaşı İsmail Gezer katılmıştı. Gezer, yayın sonrası Müge Anlı'nın kendisini zorla tuttuğunu iddia ederek polisi aradı.

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Müge Anlı'da izleyenlere "Pes" dedirtecek türden bir olay yaşandı. Dün programa 50 yaşındaki kayıp Sevil Çetinkaya'yı son gören kişi İsmail Gezer katılmıştı.

Müge Anlı'da izleyenlere "Pes" dedirtecek türden bir olay yaşandı. Dün programa 50 yaşındaki kayıp Sevil Çetinkaya'yı son gören kişi İsmail Gezer katılmıştı.

Gezer, kadına yüklü miktarda para verdiğini kabul etti ancak bu parayı nereden temin ettiğini açıklayamadı.

Gezer, kadına yüklü miktarda para verdiğini kabul etti ancak bu parayı nereden temin ettiğini açıklayamadı.

Ailesi ise "Bizim böyle bir paramız yok" deyince ortalık karıştı. Gezer, yayın sırasında agresif tavırları ile dikkat çekmişti.

Ailesi ise "Bizim böyle bir paramız yok" deyince ortalık karıştı. Gezer, yayın sırasında agresif tavırları ile dikkat çekmişti.

Yayına girdikten sonra ve çıkarken şüpheli kaybın kardeşleri ile stüdyoda burun buruna kavga eden adam yayın sonrası da yapacağını yaptı.

Yayına girdikten sonra ve çıkarken şüpheli kaybın kardeşleri ile stüdyoda burun buruna kavga eden adam yayın sonrası da yapacağını yaptı.

Yayından sonra muhabirlerin sorularına yanıt vermek istemeyen adam, "Beni burada zorla tutuyorlar" diyerek polis çağırdı.

Yayından sonra muhabirlerin sorularına yanıt vermek istemeyen adam, "Beni burada zorla tutuyorlar" diyerek polis çağırdı.
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