Şüphelerin Odağındaki İsim Müge Anlı'nın Kendisini Zorla Tuttuğunu İddia Ederek Polisi Aradı
Şüphelerin Odağındaki İsim Müge Anlı'nın Kendisini Zorla Tuttuğunu İddia Ederek Polisi Aradı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Sevil Çetinkaya'yı en son gören arkadaşı İsmail Gezer katılmıştı. Gezer, yayın sonrası Müge Anlı'nın kendisini zorla tuttuğunu iddia ederek polisi aradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı'da izleyenlere "Pes" dedirtecek türden bir olay yaşandı. Dün programa 50 yaşındaki kayıp Sevil Çetinkaya'yı son gören kişi İsmail Gezer katılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gezer, kadına yüklü miktarda para verdiğini kabul etti ancak bu parayı nereden temin ettiğini açıklayamadı.
Ailesi ise "Bizim böyle bir paramız yok" deyince ortalık karıştı. Gezer, yayın sırasında agresif tavırları ile dikkat çekmişti.
Yayına girdikten sonra ve çıkarken şüpheli kaybın kardeşleri ile stüdyoda burun buruna kavga eden adam yayın sonrası da yapacağını yaptı.
Yayından sonra muhabirlerin sorularına yanıt vermek istemeyen adam, "Beni burada zorla tutuyorlar" diyerek polis çağırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV stüdyolarını böyle terk etti... İşte o anlar...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın