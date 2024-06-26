Müge Anlı, Programından Hoşlanmadığını Söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya Yanıt Verdi!
Müge Anlı, Programından Hoşlanmadığını Söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya Yanıt Verdi!
Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya cinayet, aldatma, şiddet ve dolandırıcılık gibi hassas konuların ele alındığı gündüz kuşağı programlarına tepki gösterdi. Anlı, bugünkü yayınında Yerlikaya'ya yanıt verdi.
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Türkiye'de gündüz kuşağı programları hakkında gazetecilerin sorularına yanıt veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması gündem olmuştu.
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Yerlikaya, "Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var" demişti.
Sözlerinin devamında ise "Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV'lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması" diye belirtmişti.
Müge Anlı bugünkü yayınlanan programında İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya yanıt verdi. Anlı, “Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler" dedi.
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