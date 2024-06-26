Dadı'da Suzan Karakterini Canlandıran Seray Sever'in Dizideki Orgazm Sahnesi Gündem Oldu!
Dadı'da Suzan Karakterini Canlandıran Seray Sever'in Dizideki Orgazm Sahnesi Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=3fGIl...
2001'de yayın hayatına başlayan ve Kenan Işık, Gülben Ergen, Seray Sever, Haldun Dormen ve Sinem Kobal gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı sit-com dizisi Dadı, dönemine damga vurmuştu. Aradan geçen uzun yılların ardından Seray Sever'in dizideki orgazm sahnesi yeniden gündem oldu.
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Yayın hayatına 2001 yılında başlayan Dadı dizisi eğlenceli konusu ve dev kadrosuyla dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmıştı.
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Kenan Işık, Gülben Ergen, Seray Sever, Haldun Dormen ve Sinem Kobal gibi birbirinden yetenekli isimlerin rol aldığı dizi 3 sezon yayınlanmıştı.
Dizide seksi bir kadını canlandıran ve o dönem Melek ve Ömer aşkının önündeki engel olduğu için pek haz etmediğimiz Suzan'ın orgazm olduğu bir sahne ortaya çıktı!
Melek kendisinden bir şey isteyecek diye orgazm olan Suzan'ın ardından Melek'in "Nasıl, iyi miydi? Üstüne bir de sigara ister misin Suzan Hanım?" dediği sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
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orgazmı bırak sigara bile diyemezsin artık tvde.
Ne günlerdi be