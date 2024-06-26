Dadı'da Suzan Karakterini Canlandıran Seray Sever'in Dizideki Orgazm Sahnesi Gündem Oldu!

2001'de yayın hayatına başlayan ve Kenan Işık, Gülben Ergen, Seray Sever, Haldun Dormen ve Sinem Kobal gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı sit-com dizisi Dadı, dönemine damga vurmuştu. Aradan geçen uzun yılların ardından Seray Sever'in dizideki orgazm sahnesi yeniden gündem oldu.