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Müge Anlı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılında Canlı Yayında Çanakkale Türküsünü Söyledi!

Müge Anlı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılında Canlı Yayında Çanakkale Türküsünü Söyledi!

Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.03.2025 - 12:31

Bugün günlerden 18 Mart Salı 2025! Yani 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününün 110'uncu yılı. Ülkenin dört bir yanında kutlanan büyük zafer Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da kutlandı. 

Açılışı 18 Mart konuşmasıyla yapan Müge Anlı, canlı yayında da Çanakkale türküsünü söyledi. Anlı'nın hem performansı hem de konuşması stüdyoyu alkışa boğdu.

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Takvimler 18 Mart 1915'i gösterdiğinde Çanakkale'de dünya tarihinin gördüğü en büyük destanlardan bir tanesi yazıldı.

Takvimler 18 Mart 1915'i gösterdiğinde Çanakkale'de dünya tarihinin gördüğü en büyük destanlardan bir tanesi yazıldı.

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 110. yılına ulaştığımız gün bugün! 1915'te vatanımızı korumak adına cesurca savaşan Türk askerlerinin yazdığı bu destan, Türk halkının bağımsızlık savaşında bir dönüm noktası oldu. Çanakkale Zaferi, sadece bir savaş adı değil, aynı zamanda halkımızın direnme gücünün ve azminin de bir sembolü haline geldi.

Bugün, Çanakkale'de hayatlarını feda eden kahramanları, minnet ve şükranla anıyoruz. Her birinin fedakarlıklarını ve kahramanlıklarını hatırladığımız bu özel günde, aynı zamanda bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün değerini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Şimdiyse, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çanakkale geçilmez!" diyerek bir kez da askeri zekasını kanıtladığı büyük zafer ülke genelinde kutlanıyor.

Şimdiyse, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çanakkale geçilmez!" diyerek bir kez da askeri zekasını kanıtladığı büyük zafer ülke genelinde kutlanıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hem ülkede çapında hem de tüm dünyaya adını duyurarak güven sağladığı en önemli savaşın zaferi, sabahın erken saatlerinden beri ekranlarda da kutlanıyor.

Bu programlardan bir tanesi de Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu.

Bu programlardan bir tanesi de Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu.

Gündüz kuşağının en sevilen programlarından olan yapımın sunucusu Müge Anlı, bugün canlı yayını 18 Mart Çanakkale Zaferi ile açtı. 'Çanakkale içinde aynalı çarşı' sözleriyle içimizde apayrı bir yere sahip olan Çanakkale türküsünü seslendiren Anlı, tüyleri diken diken eden bir konuşmaya da imza attı. 

'Evet efendim bugün Çanakkale şehitlerimizi anıyoruz. Çanakkale sadece bir savaşın adı değil; cesaretin, fedakarlığın, vatan aşkının destanı! Mehmetçik imkansızı mümkün kıldı. 'Çanakkale geçilmez' dedi ve o söz tarihe mühür oldu. Kimi gencecik bir mektepliydi, kimi vatan toprağını omuzlamış bir köylü ama hepsinin yüreği aynı inançla çarpıyordu. Onlar bize sadece bir zafer değil, uğrunda can verilecek bir vatan bıraktılar' ifadelerini kullanan Müge Anlı 'Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna gözünü kırpmadan ölüme koşan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Çanakkale ruhu ilelebet yaşayacak!' dedi.

Müge Anlı'nın konuşması ve Çanakkale türküsü performansını buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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