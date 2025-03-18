Müge Anlı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılında Canlı Yayında Çanakkale Türküsünü Söyledi!
Müge Anlı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılında Canlı Yayında Çanakkale Türküsünü Söyledi!
Bugün günlerden 18 Mart Salı 2025! Yani 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününün 110'uncu yılı. Ülkenin dört bir yanında kutlanan büyük zafer Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da kutlandı.
Açılışı 18 Mart konuşmasıyla yapan Müge Anlı, canlı yayında da Çanakkale türküsünü söyledi. Anlı'nın hem performansı hem de konuşması stüdyoyu alkışa boğdu.
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Takvimler 18 Mart 1915'i gösterdiğinde Çanakkale'de dünya tarihinin gördüğü en büyük destanlardan bir tanesi yazıldı.
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Şimdiyse, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çanakkale geçilmez!" diyerek bir kez da askeri zekasını kanıtladığı büyük zafer ülke genelinde kutlanıyor.
Bu programlardan bir tanesi de Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu.
Müge Anlı'nın konuşması ve Çanakkale türküsü performansını buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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