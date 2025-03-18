Müge Anlı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılında Canlı Yayında Çanakkale Türküsünü Söyledi!

Bugün günlerden 18 Mart Salı 2025! Yani 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününün 110'uncu yılı. Ülkenin dört bir yanında kutlanan büyük zafer Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da kutlandı.

Açılışı 18 Mart konuşmasıyla yapan Müge Anlı, canlı yayında da Çanakkale türküsünü söyledi. Anlı'nın hem performansı hem de konuşması stüdyoyu alkışa boğdu.