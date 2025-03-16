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Şakir Paşa Ailesi'nin En Üzücü Hikayesi: Aliye Berger ve Fahrelnissa Zeid'in Eşi Arasında Yasak Aşk İddiası

Şakir Paşa Ailesi'nin En Üzücü Hikayesi: Aliye Berger ve Fahrelnissa Zeid'in Eşi Arasında Yasak Aşk İddiası

Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.03.2025 - 19:07

NOW TV ekranlarında izlediğimiz Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hayatından uyarlanarak oluşturulan hikayeyi izleyiciye aktarıyor. Tarihimizde önemli bir yere sahip olan ve pek çok sanatçıyı bünyesinde bulunduran bu ailenin izleyiciyle buluşturulan hikayesi, Şakir Paşa'nın torunları tarafından gerçeklerin aktarılmadığı ve aile itibarını zedelemesi sebebiyle dava edilmişti. Başına pek çok olay gelen dizi, tam da yayından kaldırılma kararının alınmasının ardından aileyle anlaşılarak yoluna devam etmişti.

Gerçek hayattan 'esinlenildiği' vurgusunun sık sık yapıldığı dizide henüz çocukluklarını izlediğimiz karakterler büyük ilgi görüyor. Alyoşa ve Nisa karakterleri diziye renk katarken ileride Türkiye tarihinin en büyük sanatçılarından olacakları henüz bilinmiyor.

Ancak bugün onların sanatlarına değil, bir ihanet iddiasına odaklanacağız. Ne yazık ki her şey çocukluktaki kadar saf kalmıyor...

Kaynak: https://www.unlimitedrag.com/post/yel...
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NOW TV'nin pazar akşamları ekrana gelen ve çok sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, yaşanan pek çok krizin ardından yoluna devam ediyor.

NOW TV'nin pazar akşamları ekrana gelen ve çok sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, yaşanan pek çok krizin ardından yoluna devam ediyor.

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hikayesinin anlatıldığı dizide, babası Şakir Paşa'dan itibaren ailede yer alan pek çok isme yer veriliyor. Ülke için önemli sanatçıların yer aldığı bu ailede yaşananların anlatılacağının duyurulmasının ardından Şakir Paşa'nın torunları diziye dava açmıştı. Çekimlerin yapıldığı köşkün yanması, RTÜK cezası ve ailenin açtığı davadan çıkan yayın durdurma kararı diziyi yıldırmamış; en sonunda hepsi tatlıya bağlanmıştı. Ailenin davayı geri çekmesiyle yoluna devam eden dizide senaryonun gerçeklerden 'esinlendiğini' ancak tüm hikayeyi anlamak için tüm bölümleri izlemek gerektiği belirtilmişti.

Şimdilerde Şakir Paşa ve gelini Aniesi arasındaki yasak aşkın işlendiği dizide olayların daha da karışacağı ortada.

Şimdilerde Şakir Paşa ve gelini Aniesi arasındaki yasak aşkın işlendiği dizide olayların daha da karışacağı ortada.

Aniesi ve Şakir Paşa'nın ilişkisi aile içinde pek çok kişi tarafından fark edildi bile! Üstelik Şakir Paşa'nın bir diğer yasak aşkı Rozali de bu ilişkiyi ortaya çıkarmaya ant içmiş durumda. Hikaye nasıl işlenecek bilemiyoruz ama bir şekilde Cevat'ın suçlu bulunduğu ve Şakir Paşa'nın hayatını kaybettiği ortada. Hatta biz de gerçek hayatta Aniesi ve kızı Mutarra'ya ne olduğunu sizlere açıklamıştık.

Detayları merak ediyorsanız buradan okuyabilirsiniz:

Bugün onların yasak aşkını bir kenara bırakıp dizinin bıcır bıcır ikilisi Alyoşa ve Nisa'nın hikayesine odaklanacağız.

Bugün onların yasak aşkını bir kenara bırakıp dizinin bıcır bıcır ikilisi Alyoşa ve Nisa'nın hikayesine odaklanacağız.

Dizide oyunculuklarını ayakta alkışlamamız gereken Azra Aksu ve Zeynep Ebrar Karaca​​'yı anmadan geçemeyeceğiz. Bu iki küçük oyuncu karakterlerine hayat verirken o kadar devleşiyor ki onları bir arada izlemek için bile diziyi takip eden izleyiciler var. 

Dizideki yetişkinlik hallerini Hazal Kaya ve Eda Ece'nin canlandıracağı ikiliyi ileride şu anki gibi 'iyi' göremeyebiliriz. Dizide hikaye nasıl işlenecek bilemesek de Aliye Berger'in, Fahrelnissa Zeid'in ilk eşi İzzet Melih Devrim'le yasak aşk iddiası ortalıkta dolanırken dizide de yer verileceği tahmin ediliyor.

Fahrelnissa Zeid'in kendisini sık sık aldatan eşi İzzet Melih Devrim ve kardeşi Aliye Berger'i birlikte gördüğü iddia ediliyor.

Fahrelnissa Zeid'in kendisini sık sık aldatan eşi İzzet Melih Devrim ve kardeşi Aliye Berger'i birlikte gördüğü iddia ediliyor.

Bu hikaye oldukça üzücü. Çünkü biliyorsunuz ve dizide de görüyoruz ki Alyoşa ve Nisa arasında harika bir ilişki var. Gerçekte de aralarından su sızmadığı ve çok yakın iki arkadaş gibi oldukları bilinen Aliye Berger ve Fahrelnissa Zeid'in arasına bir yasak aşk krizi girdiği söyleniyor. 

İddialara göre Fahrelnissa sanat okulundayken yazar İzzet Melih Devrim'le evleniyor. Ancak İzzet Melih'in Fahrelnissa'yı sık sık aldatıyor. Fahrelnissa, ilk çocuğuna hamileyken katıldıkları bir davette midesi bulunması üzerine üst kattaki tuvalete koşuyor. Ancak ne yazık ki pencere önünde birbirine sarılıp öpüşen bir çift görüyor: Aliye ve İzzet Melih!

İddialara göre Fahrelnissa, kardeşi ve eşini görünce "Ne oluyor burada?" diye soruyor.

İddialara göre Fahrelnissa, kardeşi ve eşini görünce "Ne oluyor burada?" diye soruyor.

Yine iddialara göre Aliye “Nisa şekerim, inan hiçbir şey değil! İzzet herkesle flört eder, beni de şakadan öpmeye kalktı” diye cevap veriyor. Kocası İzzet Melih ise, ”Evet Nisa, önemli değil yalnızca oynaşıyorduk” diyor. İkili Fahrelnissa doğum yaptığında da hastaneye birlikte gidiyor ve iddialara göre bu ilişki Aliye keman hocası Karl Berger ile tanışana dek devam ediyor. 

Karl Berger ile büyük bir aşk yaşayan Aliye'ye, tam 23 yıl sonra Karl'ın ölümünden sonra yanında olup destek olan yine Fahrelnissa oluyor. Acısını dindirmesi için sanata yönelmesi gerektiğini düşünen Nisa, Aliye'yi resim yerine kaba kuvvet gerektiren gravür sanatını öğrenmesi için onu Londra’ya götürüyor.

Bunlar yalnızca birer iddia. Doğruluk payı var mı bilemiyoruz ama iddiası bile büyük bir üzüntüye neden oluyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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