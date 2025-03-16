Şakir Paşa Ailesi'nin En Üzücü Hikayesi: Aliye Berger ve Fahrelnissa Zeid'in Eşi Arasında Yasak Aşk İddiası

NOW TV ekranlarında izlediğimiz Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hayatından uyarlanarak oluşturulan hikayeyi izleyiciye aktarıyor. Tarihimizde önemli bir yere sahip olan ve pek çok sanatçıyı bünyesinde bulunduran bu ailenin izleyiciyle buluşturulan hikayesi, Şakir Paşa'nın torunları tarafından gerçeklerin aktarılmadığı ve aile itibarını zedelemesi sebebiyle dava edilmişti. Başına pek çok olay gelen dizi, tam da yayından kaldırılma kararının alınmasının ardından aileyle anlaşılarak yoluna devam etmişti.

Gerçek hayattan 'esinlenildiği' vurgusunun sık sık yapıldığı dizide henüz çocukluklarını izlediğimiz karakterler büyük ilgi görüyor. Alyoşa ve Nisa karakterleri diziye renk katarken ileride Türkiye tarihinin en büyük sanatçılarından olacakları henüz bilinmiyor.

Ancak bugün onların sanatlarına değil, bir ihanet iddiasına odaklanacağız. Ne yazık ki her şey çocukluktaki kadar saf kalmıyor...