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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.03.2025 - 17:23

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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Bazıları da hak ediyor ama.

'Geniş' güvenlik önemleri 😂

'Geniş' güvenlik önemleri 😂
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Biraz geç kalmış olabilir ama denemekten zarar gelmez!

Biraz geç kalmış olabilir ama denemekten zarar gelmez!
twitter.com

Hürrem duymasın!

Hürrem duymasın!
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Herkesin böyle bir kankası da vardır.

Herkesin böyle bir kankası da vardır.
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İçimizden geçenler...

Başarılı bir deneme 🤣

Başarılı bir deneme 🤣
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İşte tam olarak böyle olur!

Kimseyle muhatap olmak istememek...

Tam olarak böyle bir sinir harbi geçirdi kızcağız.

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😂😂😂

😂😂😂
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O hissi bilenler bilir.

O hissi bilenler bilir.
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'Tam da böyledir' diyenler burada mı?

'Tam da böyledir' diyenler burada mı?
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Hoşlandığım çocuğa 'mutfakta çok hamaratım' dedikten sonra benim çocuk menüsü 🤣

Aynen öyle...

Aynen öyle...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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