Sonunda İtiraf Geldi: Pamir Pekin, Sandık Kokusu'ndaki Partneri Nesrin Cavadzade'yle Aşk Yaşadıklarını Duyurdu
Sonunda İtiraf Geldi: Pamir Pekin, Sandık Kokusu'ndaki Partneri Nesrin Cavadzade'yle Aşk Yaşadıklarını Duyurdu
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, 19 Mart Çarşamba günü ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 2 sezonluk serüveninde büyük ilgiyle takip edilen dizi, güçlü rakiplerine ve ortalama giden reytinglere yenilerek final kararı almıştı.
Dizide güvençlikçi Hakan'ı canlandıran Pamir Pekin ve Ayça'ya hayat veren Nesrin Cavadzade'nin büyük aşkı çok konuşuluyordu. Birbirine çok yakıştırılan ikilinin gerçek hayatta ilişki yaşayıp yaşamadığı dönem dönem gündem oluyordu. İkiliden beklenen haber geldi! Pamir Pekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Nesrin Cavadzade ile aşk yaşadıklarını duyurdu.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu, 19 Mart Çarşamba günü yayınlanacak 50. bölümüyle ekranlara veda edecek.
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Dizinin final bölümünde aşklarıyla çok konuşulan Hakan ve Ayça'nın evleniyor!
Pamir Pekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Nesrin Cavadzade'yle birlikte olduklarını duyurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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