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Sonunda İtiraf Geldi: Pamir Pekin, Sandık Kokusu'ndaki Partneri Nesrin Cavadzade'yle Aşk Yaşadıklarını Duyurdu

Sonunda İtiraf Geldi: Pamir Pekin, Sandık Kokusu'ndaki Partneri Nesrin Cavadzade'yle Aşk Yaşadıklarını Duyurdu

Sandık Kokusu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.03.2025 - 17:16

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, 19 Mart Çarşamba günü ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 2 sezonluk serüveninde büyük ilgiyle takip edilen dizi, güçlü rakiplerine ve ortalama giden reytinglere yenilerek final kararı almıştı.

Dizide güvençlikçi Hakan'ı canlandıran Pamir Pekin ve Ayça'ya hayat veren Nesrin Cavadzade'nin büyük aşkı çok konuşuluyordu. Birbirine çok yakıştırılan ikilinin gerçek hayatta ilişki yaşayıp yaşamadığı dönem dönem gündem oluyordu. İkiliden beklenen haber geldi! Pamir Pekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Nesrin Cavadzade ile aşk yaşadıklarını duyurdu.

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Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu, 19 Mart Çarşamba günü yayınlanacak 50. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu, 19 Mart Çarşamba günü yayınlanacak 50. bölümüyle ekranlara veda edecek.

2 sezondur izleyiciyle buluşan Sandık Kokusu'nun başrol oyuncuları, önemli bir karara imza atarak ücretlerinde indirime gitmişti. Dizinin devam etmesi için 39. bölümde alınan bu kararla 50 bölüm garantiye alınmıştı. Başrollerin ücretlerinde yaptıkları %15 indirimle dizi süresi uzasa da ne yazık ki reytinglerde istenen sonuçlar elde edilemedi ve Sandık Kokusu için final kararı alındı.

Dizinin final bölümünde aşklarıyla çok konuşulan Hakan ve Ayça'nın evleniyor!

Dizinin final bölümünde aşklarıyla çok konuşulan Hakan ve Ayça'nın evleniyor!

Sandık Kokusu'nun en sevilen karakterlerinden olan Ayça, sitenin güvenlik görevlisi Hakan ile büyük aşklarıyla gündem olmuştu. Birbirine aykırı ama çok yakışan bu ikilinin ilişkisi izleyiciye keyifli anlar yaşatmıştı. Ayça'ya hayat veren Nesrin Cavadzade ile Hakan karakterini canlandıran Pamir Pekin'i birbirine yakıştıran izleyiciler ve hayranları, ikilinin gerçek hayatta da sevgili olup olmadığını merak ediyordu. 

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin sevgili mi diye merak eden herkes beklediği haberi bugün aldı!

Pamir Pekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Nesrin Cavadzade'yle birlikte olduklarını duyurdu.

Pamir Pekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Nesrin Cavadzade'yle birlikte olduklarını duyurdu.

Bu zamana kadar sık sık ilişkileri var mı diye sorulsa da ikili sessizliklerini korumuştu. Ancak sonunda aşkı gösteren fotoğraf geldi! Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin ne kadar süredir birlikteler bilinmese de ikili magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olmaya şimdiden adaylar.

Bize de bu güzel çifte mutluluklar dilemek düşer 😍

Bize de bu güzel çifte mutluluklar dilemek düşer 😍

Bir dizi aşkının daha gerçeğe dönüştüğünü böylece görmüş olduk. Gerçekten çok yakışıyorlar, mutlulukları daim olsun!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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