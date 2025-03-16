Sonunda İtiraf Geldi: Pamir Pekin, Sandık Kokusu'ndaki Partneri Nesrin Cavadzade'yle Aşk Yaşadıklarını Duyurdu

Sandık Kokusu'nun en sevilen karakterlerinden olan Ayça, sitenin güvenlik görevlisi Hakan ile büyük aşklarıyla gündem olmuştu. Birbirine aykırı ama çok yakışan bu ikilinin ilişkisi izleyiciye keyifli anlar yaşatmıştı. Ayça'ya hayat veren Nesrin Cavadzade ile Hakan karakterini canlandıran Pamir Pekin'i birbirine yakıştıran izleyiciler ve hayranları, ikilinin gerçek hayatta da sevgili olup olmadığını merak ediyordu.

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin sevgili mi diye merak eden herkes beklediği haberi bugün aldı!