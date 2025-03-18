Cemre Baysel de Yaşamıştı: Leyla Setine Sipariş Yağdı, Bilgileri Çalınan Alperen Duymaz Savcılığa Koştu!
Cemre Baysel de Yaşamıştı: Leyla Setine Sipariş Yağdı, Bilgileri Çalınan Alperen Duymaz Savcılığa Koştu!
NOW TV'nin çarşamba akşamları ekrana gelen dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi setinde ilginç olaylar yaşanıyor. Geçtiğimiz ay dizinin başrol oyuncularından Cemre Baysel adına sete 50 yemek siparişi gelmişti. Adına sipariş verilen ve iki kişinin izinsiz görüntülerini çektiğini öğrenen Cemre Baysel, annesinin de tehdit edildiğini öğrenince soluğu savcılıkta almıştı.
O olaydan tam bir ay sonra bu kez de benzer bir olayı Alperen Duymaz yaşadı. Sette bir anda kurye yoğunluğu gören Alperen Duymaz, adına 14 yemek siparişi verildiğini öğrendi. Kişisel bilgilerinin çalındığını öğrenen ünlü oyuncu suç duyurusunda bulundu.
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NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin setinde beklenmedik olaylar yaşanıyor.
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Cemre Baysel, sette iki kişi tarafından izinsiz görüntülerinin alındığını fark etmişti.
Cemre Baysel'in başına gelenlere çok benzer olaylar Alperen Duymaz'ın başına da geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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