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Cemre Baysel de Yaşamıştı: Leyla Setine Sipariş Yağdı, Bilgileri Çalınan Alperen Duymaz Savcılığa Koştu!

Cemre Baysel de Yaşamıştı: Leyla Setine Sipariş Yağdı, Bilgileri Çalınan Alperen Duymaz Savcılığa Koştu!

Leyla Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.03.2025 - 17:46

NOW TV'nin çarşamba akşamları ekrana gelen dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi setinde ilginç olaylar yaşanıyor. Geçtiğimiz ay dizinin başrol oyuncularından Cemre Baysel adına sete 50 yemek siparişi gelmişti. Adına sipariş verilen ve iki kişinin izinsiz görüntülerini çektiğini öğrenen Cemre Baysel, annesinin de tehdit edildiğini öğrenince soluğu savcılıkta almıştı.

O olaydan tam bir ay sonra bu kez de benzer bir olayı Alperen Duymaz yaşadı. Sette bir anda kurye yoğunluğu gören Alperen Duymaz, adına 14 yemek siparişi verildiğini öğrendi. Kişisel bilgilerinin çalındığını öğrenen ünlü oyuncu suç duyurusunda bulundu.

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NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin setinde beklenmedik olaylar yaşanıyor.

NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin setinde beklenmedik olaylar yaşanıyor.

Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin başrollerini Cemre Baysel ile Alperen Duymaz paylaşıyor. Büyük beğeniyle izlenen dizi son bir aydır ilginç olaylara sahne oluyor. 18 Şubat'ta Cemre Baysel'in sette yaşadıklarına benzer olaylar bugün Alperen Duymaz'ın başına geldi.

Cemre Baysel, sette iki kişi tarafından izinsiz görüntülerinin alındığını fark etmişti.

Cemre Baysel, sette iki kişi tarafından izinsiz görüntülerinin alındığını fark etmişti.

Kendisini izlediklerini ve fotoğraflarını çektiklerini fark eden Cemre Baysel'in başına gelenler bunlarla sınırlı kalmadı. Konuyu güvenliklere bildiren Baysel, korkusunu yenemeden sete kendi adına 50 yemek siparişi verildiğini öğrendi. Bu olayın ardından annesinin telefonla aranarak tehdit edildiğini öğrenen ünlü oyuncu yaşananların ardından soluğu savcılıkta almıştı.

Detaylar:

Cemre Baysel'in başına gelenlere çok benzer olaylar Alperen Duymaz'ın başına da geldi.

Cemre Baysel'in başına gelenlere çok benzer olaylar Alperen Duymaz'ın başına da geldi.

Dizinin Sarıyer'deki çekimleri sırasında sette bir anda kurye yoğunluğu arttı. Alperen Duymaz adına sete 14 yemek siparişi verildiği ortaya çıktı. Kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini öğrenen ünlü oyuncu şüphelilerin cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu. Kimlikleri belirlenen şüpheliler hakkında kamu davası talep edildiği öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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