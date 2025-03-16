Şinasi Yurtsever'e "Son Filmin" Demişti: Doğa Rutkay, Seneler Önce Çekilen Programla İlgili Açıklama Yaptı

Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Şinasi Yurtsever, geçtiğimiz gün hayatını kaybederek tüm sevenlerini yasa boğmuştu. Mide kanseri tedavisi gören ve hastalığı yenen Yurtsever, geçtiğimiz günlerde yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve aynı teşhis tekrar konmuştu.

Ani ölümüyle herkesi üzen ünlü oyuncunun 7 yıl önce katıldığı bir program gündem oldu. İşler Güçler, Kardeş Payı, Düğün Dernek gibi yapımlarla ününe ün katan oyuncu, Doğa Rutkay'ın Her Şey Bu Masada programına katılarak soruları yanıtlamıştı. Yeniden gündem olan görüntülerde Doğa Rutkay 'Son filmin' derken, Şinasi Yurtsever'in 'Son filmin derken? Ölüyor muyum?” dediği görüldü. O zaman için esprili bir cevap olmasına rağmen şimdi bir hayli can yakan bu cümlelerin ardından Doğa Rutkay ilk açıklamasını yaptı.