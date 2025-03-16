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Şinasi Yurtsever'e "Son Filmin" Demişti: Doğa Rutkay, Seneler Önce Çekilen Programla İlgili Açıklama Yaptı

Şinasi Yurtsever'e "Son Filmin" Demişti: Doğa Rutkay, Seneler Önce Çekilen Programla İlgili Açıklama Yaptı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.03.2025 - 21:55

Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Şinasi Yurtsever, geçtiğimiz gün hayatını kaybederek tüm sevenlerini yasa boğmuştu. Mide kanseri tedavisi gören ve hastalığı yenen Yurtsever, geçtiğimiz günlerde yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve aynı teşhis tekrar konmuştu. 

Ani ölümüyle herkesi üzen ünlü oyuncunun 7 yıl önce katıldığı bir program gündem oldu. İşler Güçler, Kardeş Payı, Düğün Dernek gibi yapımlarla ününe ün katan oyuncu, Doğa Rutkay'ın Her Şey Bu Masada programına katılarak soruları yanıtlamıştı. Yeniden gündem olan görüntülerde Doğa Rutkay 'Son filmin' derken, Şinasi Yurtsever'in 'Son filmin derken? Ölüyor muyum?” dediği görüldü. O zaman için esprili bir cevap olmasına rağmen şimdi bir hayli can yakan bu cümlelerin ardından Doğa Rutkay ilk açıklamasını yaptı.

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51 yaşındaki ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever mide kanseri sebebiyle geçtiğimiz gün hayatını kaybederek tüm sevenlerini yasa boğdu.

51 yaşındaki ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever mide kanseri sebebiyle geçtiğimiz gün hayatını kaybederek tüm sevenlerini yasa boğdu.

Daha önce mide kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu hastalığı yenmiş, geçtiğimiz günlerde yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bir kez daha mide kanseri teşhisi konan Şinasi Yurtsever, bu kez hastalığı atlatamadı. Ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu.

Vefat haberinin ardından Şinasi Yurtsever'in 7 yıl önce katıldığı bir programdan görüntüleri yeniden gündem oldu.

Vefat haberinin ardından Şinasi Yurtsever'in 7 yıl önce katıldığı bir programdan görüntüleri yeniden gündem oldu.

18 Aralık 2017 tarihli Doğa Rutkay'la Her Şey Bu Masada programına katılan Şinasi Yurtsever, yeniden izleyenleri epey duygulandırmıştı. Sosyal medyada tekrar gündem olan o görüntülerde Doğa Rutkay'ın Şinasi Yurtsever'e Rutkay oyuncuya 'Son filmin' dediği anlar yer alıyor. Yurtsever ise bu sözlerin üzerine, 'Son filmin derken? Ölüyor muyum?” diyerek yanıt veriyor.

Detaylar:

Bu anların yıllar sonra yeniden gündem olmasıyla birlikte Doğa Rutkay X (Twitter) hesabından şunları yazdı:

Bu anların yıllar sonra yeniden gündem olmasıyla birlikte Doğa Rutkay X (Twitter) hesabından şunları yazdı:
twitter.com

😔

😔
twitter.com

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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