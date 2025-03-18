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Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük: “Ümit Özdağ Tutuklandığından Beri Türkiye Daha Huzurlu”

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük: “Ümit Özdağ Tutuklandığından Beri Türkiye Daha Huzurlu”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.03.2025 - 17:38

Gazeteci ve yazar Nazif Okumuş ile Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük TGRT Haber’in konuğu oldu. İkili arasında gergin anlar yaşandı. Ümit Özdağ hakkında konuşulurken Cem Küçük’ün, “Ümit Özdağ tutuklandığından beri Türkiye daha huzurlu” sözleri dikkat çekti. Buna ek olarak, “En ağır cezayı çekmeli” tarzında yorumlaması da Nazif Okumuş ile ters düşmesine neden oldu.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Silivri Cezaevi’ne sevk edilen Özdağ’ın Cumhurbaşkanına hakaretten 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenmişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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