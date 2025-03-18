Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük: “Ümit Özdağ Tutuklandığından Beri Türkiye Daha Huzurlu”

Gazeteci ve yazar Nazif Okumuş ile Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük TGRT Haber’in konuğu oldu. İkili arasında gergin anlar yaşandı. Ümit Özdağ hakkında konuşulurken Cem Küçük’ün, “Ümit Özdağ tutuklandığından beri Türkiye daha huzurlu” sözleri dikkat çekti. Buna ek olarak, “En ağır cezayı çekmeli” tarzında yorumlaması da Nazif Okumuş ile ters düşmesine neden oldu.