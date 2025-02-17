Ümit Özdağ Hakkında İddianame Hazırlandı: 4 Yıl 8 Aya Kadar Hapis Cezası İsteniyor
Ümit Özdağ Hakkında İddianame Hazırlandı: 4 Yıl 8 Aya Kadar Hapis Cezası İsteniyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a serbest bırakıldığı 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta Antalya'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dava açıldı.
4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Özdağ, 21 Ocak günü “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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