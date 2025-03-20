Sana İyi Gelecek Şeyi Söylüyoruz!
Sana İyi Gelecek Şeyi Söylüyoruz!
Kimi zaman hayatın karmaşası içinde neye ihtiyacımız olduğunu bile fark edemeyebiliriz. Dinlenmek, harekete geçmek, yeni bir hobi keşfetmek ya da içimize dönüp huzur bulmak… Peki, senin şu an en çok neye ihtiyacın var? Hadi bakalım, sana ne iyi gelecekmiş görelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir sabah uyanıyorsun ve güne başlamak için motivasyon bulamıyorsun. Ne yaparsın?
4. Kendini en çok ne zaman yorgun hissediyorsun?
5. Kendine sık sık zaman ayırıyor musun?
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6. Şu an sana en iyi hissettirecek aktivite ne olurdu?
7. Hayatında bir değişiklik yapmak istesen, bu ne olurdu?
8. En son ne zaman kahkaha attığını hatırlıyor musun?
9. Zor bir günün ardından kendini nasıl şımartırsın?
10. Şu anki mutluluğunu puanla bakalım!
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Dinlenmek ve yenilenmek sana iyi gelecek!
Eğlenmek ve sosyalleşmek sana iyi gelecek!
Fiziksel bir aktivite ve hareket sana iyi gelecek!
Meditasyon ve içe dönmek sana iyi gelecek!
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