Olaylı Minecraft Yayını IShowSpeed ve Kai Cenat'ı "Çift Terapisine" Yolladı!

Artık Kai Cenat'ın alamet-i farikası olduğu üzere odalarına yayın için oyunun temasına uygun dekorasyon bile yapan ikili Minecraft'ı hardcore modda oynuyorlar. Bu modda ölmek çok kolay olmakla birlikte ölünce her şeyin sonu tam manasıyla geliyor.