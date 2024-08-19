Olaylı Minecraft Yayını IShowSpeed ve Kai Cenat'ı "Çift Terapisine" Yolladı!
Olaylı Minecraft Yayını IShowSpeed ve Kai Cenat'ı "Çift Terapisine" Yolladı!
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İnternetin en çok izlenen içerik üreticilerinden IShowSpeed ve Kai Cenat şu sıralar Minecraft yayınlarıyla hayranlarını ekran başına kilitliyorlar.
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Ancak Kai Cenat ve IShowSpeed'in hardcore Minecraft yayını ikilinin akıl sağlığına pek de iyi geliyormuş gibi görünmüyor!
Cenat öldükten sonra IShowSpeed ise sinirden gözyaşları içinde kaldı. Tüm bu anların ardından ikili çareyi ise "çift terapisinde" buldular.
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