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Olaylı Minecraft Yayını IShowSpeed ve Kai Cenat'ı "Çift Terapisine" Yolladı!

Olaylı Minecraft Yayını IShowSpeed ve Kai Cenat'ı "Çift Terapisine" Yolladı!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 12:54

İnternet aleminin en ünlü yayıncılarından Kai Cenat ve IShowSpeed'in hardcore Minecraft yayınları ikilinin akıl sağlığını pek de iyi etkiliyor gibi görünmüyor zira ikili çareyi 'çift terapisinde' buldu!

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İnternetin en çok izlenen içerik üreticilerinden IShowSpeed ve Kai Cenat şu sıralar Minecraft yayınlarıyla hayranlarını ekran başına kilitliyorlar.

İnternetin en çok izlenen içerik üreticilerinden IShowSpeed ve Kai Cenat şu sıralar Minecraft yayınlarıyla hayranlarını ekran başına kilitliyorlar.

Artık Kai Cenat'ın alamet-i farikası olduğu üzere odalarına yayın için oyunun temasına uygun dekorasyon bile yapan ikili Minecraft'ı hardcore modda oynuyorlar. Bu modda ölmek çok kolay olmakla birlikte ölünce her şeyin sonu tam manasıyla geliyor.

Ancak Kai Cenat ve IShowSpeed'in hardcore Minecraft yayını ikilinin akıl sağlığına pek de iyi geliyormuş gibi görünmüyor!

Ancak Kai Cenat ve IShowSpeed'in hardcore Minecraft yayını ikilinin akıl sağlığına pek de iyi geliyormuş gibi görünmüyor!

Ender Dragon'ı öldürene, yani oyunu tamamlayana kadar durmayacak olan ikili şu anda canlı yayında ikinci güne doğru adım adım ilerlerken Kai Cenat'ın bir Blaze'den gelen ateş topu sebebiyle ölmesi yüzünden oyun 15. kez baştan başladılar.

Cenat öldükten sonra IShowSpeed ise sinirden gözyaşları içinde kaldı. Tüm bu anların ardından ikili çareyi ise "çift terapisinde" buldular.

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