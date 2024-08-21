Oynaması Ücretsiz Marvel Rivals'ın Çıkış Tarihi Açıklandı

Oyuncuların oyuna dair akıllarındaki en büyük sorulardan birine de geliştirici ekipten açıklama geldi. Oyunun lansmanıyla birlikte sonradan eklenecekler de dahil tüm karakterlerin kilidi açık ve tamamen serbest bir biçimde karakter havuzunda yer alacağını açıklayan ekip böylece oyunculara favori süper kahramanları ile özgürce oynama imkanı vermek istediklerini de belirtmiş vaziyetteler.