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Oynaması Ücretsiz Marvel Rivals'ın Çıkış Tarihi Açıklandı

Oynaması Ücretsiz Marvel Rivals'ın Çıkış Tarihi Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 16:27

Marvel evreninin sevilen karakterlerini kontrol edeceğimiz, oynaması ücretsiz 6v6 nişancı oyunu Marvel Rivals'ın çıkış tarihi nihayet açıklandı.

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Birkaç ay önce duyurulan Marvel Rivals hem Marvel hayranları, hem de oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Birkaç ay önce duyurulan Marvel Rivals hem Marvel hayranları, hem de oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Overwatch benzeri yapısıyla dikkat çeken oyun kontrolümüze Marvel evreninin ünlü karakterlerini verirken 6v6, takım bazlı bir oynanış sunuyor. Elbette her süper kahraman kendine has yeteneklerle gelirken oyunda farklı süper kahramanların birlikte gerçekleştirebildiği saldırılar da dikkat çekiyor.

Merakla beklediğimiz Marvel Rivals'ın çıkış tarihi de nihayet belli oldu.

Merakla beklediğimiz Marvel Rivals'ın çıkış tarihi de nihayet belli oldu.

Geçtiğimiz gün düzenlenen Gamescom 2024 açılış gecesinde haberini aldığımız üzere oyun 6 Kasım 2024 tarihinde çıkacak ve daha öncesinde de belirtildiği üzere oynaması tamamen ücretsiz olacak.

Marvel Rivals'ta tüm karakterlerin de kilidi açık olacak.

Marvel Rivals'ta tüm karakterlerin de kilidi açık olacak.

Oyuncuların oyuna dair akıllarındaki en büyük sorulardan birine de geliştirici ekipten açıklama geldi. Oyunun lansmanıyla birlikte sonradan eklenecekler de dahil tüm karakterlerin kilidi açık ve tamamen serbest bir biçimde karakter havuzunda yer alacağını açıklayan ekip böylece oyunculara favori süper kahramanları ile özgürce oynama imkanı vermek istediklerini de belirtmiş vaziyetteler.

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