Oynaması Ücretsiz Marvel Rivals'ın Çıkış Tarihi Açıklandı
Oynaması Ücretsiz Marvel Rivals'ın Çıkış Tarihi Açıklandı
Marvel evreninin sevilen karakterlerini kontrol edeceğimiz, oynaması ücretsiz 6v6 nişancı oyunu Marvel Rivals'ın çıkış tarihi nihayet açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birkaç ay önce duyurulan Marvel Rivals hem Marvel hayranları, hem de oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merakla beklediğimiz Marvel Rivals'ın çıkış tarihi de nihayet belli oldu.
Marvel Rivals'ta tüm karakterlerin de kilidi açık olacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın