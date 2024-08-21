Sims'in Güçlü Rakibi inZOI'nin Karakter Stüdyosu Steam'de Ücretsiz
Sims'in Güçlü Rakibi inZOI'nin Karakter Stüdyosu Steam'de Ücretsiz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Sims serisinin hayranlarının gözü bir süredir bir başka oyunun da üzerinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
inZOI'nin detaycılık seviyesini arşa çıkartan karakter yaratma stüdyosu da Steam üzerinden ücretsiz yayınlandı.
inZOI'nin karakter stüdyosunu ücretsiz denemek için zamanımız ise sınırlı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın