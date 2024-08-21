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Sims'in Güçlü Rakibi inZOI'nin Karakter Stüdyosu Steam'de Ücretsiz

Sims'in Güçlü Rakibi inZOI'nin Karakter Stüdyosu Steam'de Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 11:19

Krafton tarafından geliştirilen ve The Sims serisine uzun yılların ardından güçlü bir rakip geliyor gibi görünen yaşam simülasyonu inZOI'nin karakter stüdyosu Steam üzerinden ücretsiz yayınlandı ancak elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

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The Sims serisinin hayranlarının gözü bir süredir bir başka oyunun da üzerinde.

The Sims serisinin hayranlarının gözü bir süredir bir başka oyunun da üzerinde.

PUBG'nin de geliştiricisi olan Krafton tarafından geliştirilen inZOI oyunculara çok daha fazla özgürlük ve kontrol imkanı verme iddiası ile karşımıza çıkmaya hazırlanırken oyunun görselliği ise şimdiden dikkat çekiyor.

inZOI'nin detaycılık seviyesini arşa çıkartan karakter yaratma stüdyosu da Steam üzerinden ücretsiz yayınlandı.

inZOI'nin detaycılık seviyesini arşa çıkartan karakter yaratma stüdyosu da Steam üzerinden ücretsiz yayınlandı.

Oyunun neler vadettiğine dair yalnızca küçük bir kesit sunan inZOI karakter stüdyosu yalnızca karakterimizi oluştururken dahi saatlerimizi harcayabileceğimizi gösteriyor zira karakterimizin neredeyse her noktasını ince ince tasarlayabiliyoruz.

inZOI'nin karakter stüdyosunu ücretsiz denemek için zamanımız ise sınırlı.

inZOI'nin karakter stüdyosunu ücretsiz denemek için zamanımız ise sınırlı.

Steam'e eklenen ve bir nevi demo olarak düşünebileceğimiz inZOI karakter stüdyosu 26 Ağustos tarihine kadar erişilebilir olacak. Bunun yanında merakla beklediğimiz oyunun çıkış tarihi de henüz paylaşılmış değil.

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