Neuralink Beyin Çipi Takılan Kişi Sadece Düşünce Gücüyle CS2 Oynadı
Neuralink Beyin Çipi Takılan Kişi Sadece Düşünce Gücüyle CS2 Oynadı
Beynine Neuralink beyin çipi takılan bir kişi klavye ve mouse kullanmadan, yalnızca düşünce gücüyle CS2 (Counter-Strike 2) oynamayı başardı.
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Elon Musk tarafından kurulan Neuralink insan beynini farklı elektronik cihazlara bağlayabiliyor. Peki bu ne anlama geliyor?
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Beynine Neuralink çipi takılan Alex adlı bir kişi çipin yeteneklerini reflekslerin ve hızın hayli önemli olduğu CS2'yi oynayarak gösterdi.
Neuralink kullanıcılarının çipin yeteneklerinden oyun oynamak için faydalanmaları ise ilk kez gördüğümüz bir olay değil.
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