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Neuralink Beyin Çipi Takılan Kişi Sadece Düşünce Gücüyle CS2 Oynadı

Neuralink Beyin Çipi Takılan Kişi Sadece Düşünce Gücüyle CS2 Oynadı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 10:54

Beynine Neuralink beyin çipi takılan bir kişi klavye ve mouse kullanmadan, yalnızca düşünce gücüyle CS2 (Counter-Strike 2) oynamayı başardı.

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Elon Musk tarafından kurulan Neuralink insan beynini farklı elektronik cihazlara bağlayabiliyor. Peki bu ne anlama geliyor?

Elon Musk tarafından kurulan Neuralink insan beynini farklı elektronik cihazlara bağlayabiliyor. Peki bu ne anlama geliyor?

Özel bir robot ve ameliyat yardımıyla beyne yerleştirilen Neuralink çipi beyin sinyallerini toplayarak bu dalgaları elektronik cihazlara yönlendirebiliyor. Kısacası düşünce gücüyle bağlanılan elektronik cihaz yönetilebiliyor.

Beynine Neuralink çipi takılan Alex adlı bir kişi çipin yeteneklerini reflekslerin ve hızın hayli önemli olduğu CS2'yi oynayarak gösterdi.

Neuralink kullanıcılarının çipin yeteneklerinden oyun oynamak için faydalanmaları ise ilk kez gördüğümüz bir olay değil.

Neuralink kullanıcılarının çipin yeteneklerinden oyun oynamak için faydalanmaları ise ilk kez gördüğümüz bir olay değil.

Bu yılın başlarında ilk Neuralink kullanıcısı olan Noland Arbaugh verdiği bir röportajda çipi taktırdıktan sonra tüm gece düşünce gücüyle Mario Kart oynadığını anlatmıştı.

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