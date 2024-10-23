Assassin's Creed Shadows'un Erken Erişim Süreci İptal Edildi
Assassin's Creed Shadows'un Erken Erişim Süreci İptal Edildi
Assassin's Creed serisinin merakla beklenen sıradaki oyunu Assassin's Creed Shadows'un daha önce duyurulan erken erişim sürecinin iptal edildiği ve planlarda bazı değişikliklere gidildiği açıklandı.
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Assassin's Creed Shadows daha çıkmadan popüler serinin en olaylı oyunu oldu desek yeridir.
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Assassin's Creed Shadows'un erken erişim sürecinin iptal edildiği açıklandı.
Erken erişimi de içeren koleksiyoncu sürümünün de fiyatı düşürüldü.
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