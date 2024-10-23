Assassin's Creed Shadows'un Erken Erişim Süreci İptal Edildi

Programa sadık kalınması halinde bir aydan daha kısa süre içerisinde oyuncularla buluşacak olan Assassin's Creed Shadows bildiğiniz üzere 2025 yılına ertelenmişti. Bu gelişmenin ardından geliştiriciler oyunun daha önceden duyurulan erken erişim sürecinin de rafa kaldırıldığını açıkladılar.