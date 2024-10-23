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Assassin's Creed Shadows'un Erken Erişim Süreci İptal Edildi

Assassin's Creed Shadows'un Erken Erişim Süreci İptal Edildi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 12:48

Assassin's Creed serisinin merakla beklenen sıradaki oyunu Assassin's Creed Shadows'un daha önce duyurulan erken erişim sürecinin iptal edildiği ve planlarda bazı değişikliklere gidildiği açıklandı.

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Assassin's Creed Shadows daha çıkmadan popüler serinin en olaylı oyunu oldu desek yeridir.

Assassin's Creed Shadows daha çıkmadan popüler serinin en olaylı oyunu oldu desek yeridir.

Oyundaki ana karakterlerden olan Yasuke'nin siyahi bir samuray olması üzerinden başlayan tartışmalar yeni yeni dinmişken gelen erteleme haberinin ardından Ubisoft cephesinden hayranları yakından ilgilendiren bir duyuru daha gedi.

Assassin's Creed Shadows'un erken erişim sürecinin iptal edildiği açıklandı.

Assassin's Creed Shadows'un erken erişim sürecinin iptal edildiği açıklandı.

Programa sadık kalınması halinde bir aydan daha kısa süre içerisinde oyuncularla buluşacak olan Assassin's Creed Shadows bildiğiniz üzere 2025 yılına ertelenmişti. Bu gelişmenin ardından geliştiriciler oyunun daha önceden duyurulan erken erişim sürecinin de rafa kaldırıldığını açıkladılar.

Erken erişimi de içeren koleksiyoncu sürümünün de fiyatı düşürüldü.

Erken erişimi de içeren koleksiyoncu sürümünün de fiyatı düşürüldü.

Duyurudan önce 280 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Assassin's Creed Shadows koleksiyoncu sürümünün fiyatı bu duyurunun ardından 230 dolara düşürüldü. Bunun yanında oyunun 14 Şubat 2025 olarak duyurulan çıkış tarihi hakkında ise bir değişiklik yok.

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