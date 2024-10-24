Yalnızca Gerçek Hayranların Full Çekebileceği The Sims Testi
Yalnızca Gerçek Hayranların Full Çekebileceği The Sims Testi
Neredeyse çeyrek asrı deviren efsane oyun serisi The Sims ile birlikte büyüyenlerin full çekebileceği The Sims testi ile oyuna dair bilginizi ölçüyoruz. Hazırsanız başlayalım!
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1. The Sims 1'deki bu ev hangi aileye aitti?
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2. The Sims 1'de bebeğinize iyi bakamadığınızda başınıza ne gelir?
3. Hangi The Sims oyununun temel sürümünde başlangıçta yer almayan havuz hayranların tepkilerinin ardından temel oyuna eklenmiştir?
4. The Sims 2'deki kasabalardan olan bu enteresan yerin ismini hatırlıyor musun?
5. Oyun serisinin para birimini hatırlıyor musun peki?
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6. Peki Sim dilinde "bebek" ne demek?
7. The Sims serisinde para ağacı vardır. Doğru mu yanlış mı?
8. Hangisi The Sims 4'te seçebileceğiniz mesleklerden biri değildir?
9. The Sims 3'e doğaüstü varlıkları ekleyen ek paketin adı neydi?
10. The Sims serisinde erkekler de bazı özel durumlarda hamile kalabilir. Doğru mu yanlış mı?
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