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PlayStation Kullanıcıları Toplanın: 2024 Bitene Kadar Çıkacak En Önemli Oyunları Derledik!

PlayStation Kullanıcıları Toplanın: 2024 Bitene Kadar Çıkacak En Önemli Oyunları Derledik!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
29.10.2024 - 13:55

Bu listemizde sizlerle birlikte 2024 yılı bitmeden oynayabileceğiniz ve önümüzdeki 2 ay boyunca çıkması planlanan önemli PlayStation oyunlarına bakacağız. 

Bu oyunlar PC veya Xbox konsollarına da çıkıyor ve hatta çıkmış olabilir ancak bizim odağımız PlayStation 4 ve 5 olacak. Ayrıca henüz çıkış tarihi belli olmayan yapımlara bu liste içerisinde yer vermedik.

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1. Dragon Age: The Veilguard - 31 Ekim

1. Dragon Age: The Veilguard - 31 Ekim

Dragon Age serisi yıllar sonra geri dönüyor ve hiç olmadığı kadar güzel görünüyor! Dragon Age: The Veilguard, 31 Ekim tarihinde PlayStation 5 için oynanabilir olacak. Ancak eski nesil konsol olan PlayStation 4 için herhangi bir açıklama bulunmuyor.

2. Horizon Zero Dawn Remastered - 31 Ekim

2. Horizon Zero Dawn Remastered - 31 Ekim

Henüz geçtiğimiz haftalarda duyurulan ve bazı oyuncuların eleştirisini çeken Horizon Zero Dawn Remastered, 31 Ekim tarihinde çıkacak. Sadece PlayStation 5 konsolları için oynanabilir olacak.

3. Metro Awakening - 7 Kasım

3. Metro Awakening - 7 Kasım

Metro Awakening aslında bir VR oyunu ve PlayStation VR2 sahipleri için harika bir deneyim sunacağa benziyor. Serinin diğer oyunlarındaki gerilimli atmosferi VR başlıkları ile birleştirmek oldukça tüyler ürpertici olabilir.

4. Slitterhead - 8 Kasım

4. Slitterhead - 8 Kasım

The Game Warads 2021'de duyurulan ve sonrasında pek fazla haber alamadığımız Slitterhead nihayet çıkıyor. Silent Hill'in yaratıcısı Keiichiro Toyama'nın bu yeni oyunu, aslında bizleri eski dönem korku/gerilim oyunlarına ışınlayacak bir atmosfer ev sahipliği yapıyor. Hem Playstation 4 hem de PlayStation 5 için çıkacak.

5. Anomaly Agent - 15 Kasım

5. Anomaly Agent - 15 Kasım

Yerli oyun stüdyosu Phew Phew Games tarafından geliştirilen Anomaly Agent bildiğiniz üzere bu senenin başında PC, Nintendo Switch ve Xbox oyuncularıyla buluşmuştu. Şimdi ise sırada PlayStation 4 ve 5 kullanıcıları bulunuyor. Oyun 15 Kasım günü çıkacak.

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6. Path of Exile 2 - 15 Kasım

6. Path of Exile 2 - 15 Kasım

Kasım ayının bir diğer merakla beklenen oyunu ise Path of Exile 2 oluyor. PC ve Xbox kullanıcıları haricinde sadece PlayStation 5'e çıkacak oyun aynı zamanda ücretsiz yapısıyla da Diablo alternatifi bir konumda yer alıyor.

7. UFL - 5 Aralık

7. UFL - 5 Aralık

Çok uzun yıllardır FIFA (yeni adıyla EA SPORTS FC) ve PES (yeni adıyla eFootball) haricinde bir futbol oyunu görmez olmuştuk. Ancak 5 Aralık günü çıkacak olan UFL bize bu özlemi bitirecek gibi geliyor. En son teknolojik sistemle donatılan oyun mekanikleri de fazlasıyla merak ediliyor.

8. Marvel Rivals - 6 Aralık

8. Marvel Rivals - 6 Aralık

Oynaması ücretsiz bir takım tabanlı nişancı oyunu olan Marvel Rivals, görmeye fazlasıyla alıştığımız Marvel karakterleri ile dolu bir karakter havuzu sunuyor. Çeşitli haritalarda bu karakterleri kullanarak farklı oyun modlarını deneyimlemek için ise 6 Aralık gününü beklemek gerekiyor.

9. Alien: Rogue Incursion - 19 Aralık

9. Alien: Rogue Incursion - 19 Aralık

Listemizin sonuna gelmişken Alien serisinin yeni oyunu Alien: Rogue Incursion'dan da bahsetmek lazım. Kendisi aslında bir VR oyunu. Karanlık atmosferi ve seriden aşina olduğumuz gerilimiyle bizlere merhaba diyecek.

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