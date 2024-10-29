PlayStation Kullanıcıları Toplanın: 2024 Bitene Kadar Çıkacak En Önemli Oyunları Derledik!

Bu listemizde sizlerle birlikte 2024 yılı bitmeden oynayabileceğiniz ve önümüzdeki 2 ay boyunca çıkması planlanan önemli PlayStation oyunlarına bakacağız.

Bu oyunlar PC veya Xbox konsollarına da çıkıyor ve hatta çıkmış olabilir ancak bizim odağımız PlayStation 4 ve 5 olacak. Ayrıca henüz çıkış tarihi belli olmayan yapımlara bu liste içerisinde yer vermedik.