PlayStation Kullanıcıları Toplanın: 2024 Bitene Kadar Çıkacak En Önemli Oyunları Derledik!
PlayStation Kullanıcıları Toplanın: 2024 Bitene Kadar Çıkacak En Önemli Oyunları Derledik!
Bu listemizde sizlerle birlikte 2024 yılı bitmeden oynayabileceğiniz ve önümüzdeki 2 ay boyunca çıkması planlanan önemli PlayStation oyunlarına bakacağız.
Bu oyunlar PC veya Xbox konsollarına da çıkıyor ve hatta çıkmış olabilir ancak bizim odağımız PlayStation 4 ve 5 olacak. Ayrıca henüz çıkış tarihi belli olmayan yapımlara bu liste içerisinde yer vermedik.
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1. Dragon Age: The Veilguard - 31 Ekim
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2. Horizon Zero Dawn Remastered - 31 Ekim
3. Metro Awakening - 7 Kasım
4. Slitterhead - 8 Kasım
5. Anomaly Agent - 15 Kasım
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6. Path of Exile 2 - 15 Kasım
7. UFL - 5 Aralık
8. Marvel Rivals - 6 Aralık
9. Alien: Rogue Incursion - 19 Aralık
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