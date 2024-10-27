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Valve İhmal Ettiği Efsane Oyunu Team Fortress 2'deki Hatayı 17 Yıl Sonra Düzeltti!

Valve İhmal Ettiği Efsane Oyunu Team Fortress 2'deki Hatayı 17 Yıl Sonra Düzeltti!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 14:33

Oyun dünyasının devlerinden Valve'ın ihmal ettiği ancak aradan geçen yıllara karşın hala çok büyük bir oyuncu kitlesine sahip oyunu Team Fortress 2'deki hata tam 17 yıl sonra düzeltildi.

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"Üç" demeye tövbe etmiş Valve'ın hala yaşayan efsanesi Team Fortress 2 ile oyuncuların karmaşık bir ilişkisi var.

"Üç" demeye tövbe etmiş Valve'ın hala yaşayan efsanesi Team Fortress 2 ile oyuncuların karmaşık bir ilişkisi var.

Oynaması tamamen ücretsiz olan Team Fortress 2 aradan geçen uzun yıllara ve yıllar içinde gelen güçlü rakiplerine karşın hala ayakta. Oyuna gönülden bağlı müthiş bir hayran kitlesine sahip Team Fortress 2 hakkında hayranların en şikayetçi olduğu konu ise Valve'ın bu yaşayan efsaneyle neredeyse hiç ilgilenmemesi.

Geçtiğimiz günlerde Team Fortress 2'ye gelen bir güncelleme ise tutkulu oyuncuların dahi bu zamana kadar doğru bildiği enteresan bir yanlışı düzeltti.

Geçtiğimiz günlerde Team Fortress 2'ye gelen bir güncelleme ise tutkulu oyuncuların dahi bu zamana kadar doğru bildiği enteresan bir yanlışı düzeltti.

Yama notlarına yer alan bilgiye göre güncellemenin detayları arasında mavi takımın Scout karakterini ilgilendiren 'önemli' bir değişiklik vardı. Tam 17 yılın ardından mavi Scout'un pantolon rengi düzeltildi. Aradan geçen yıllar içinde herkesin zaten doğrusunu bu zannettiği pantolon rengi, zira oyunun tanıtım videolarında dahi karakterin pantolonu aynıydı.

17 yılın ardından bu "önemli" hatanın düzeltilmesi oyunculardan da farklı tepkiler aldı.

17 yılın ardından bu "önemli" hatanın düzeltilmesi oyunculardan da farklı tepkiler aldı.

Kimi oyuncular durumla dalga geçerken kimi hayranlar ise öfkeli zira Team Fortress 2'nin oyunu basan botlar ve hileler gibi çok daha önemli problemleri olduğu açık. Valve ise öfkeli Team Fortress 2 topluluğunu yakın zamanda mutlu edecek gibi görünmüyor.

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