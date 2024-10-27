Valve İhmal Ettiği Efsane Oyunu Team Fortress 2'deki Hatayı 17 Yıl Sonra Düzeltti!
Valve İhmal Ettiği Efsane Oyunu Team Fortress 2'deki Hatayı 17 Yıl Sonra Düzeltti!
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"Üç" demeye tövbe etmiş Valve'ın hala yaşayan efsanesi Team Fortress 2 ile oyuncuların karmaşık bir ilişkisi var.
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Geçtiğimiz günlerde Team Fortress 2'ye gelen bir güncelleme ise tutkulu oyuncuların dahi bu zamana kadar doğru bildiği enteresan bir yanlışı düzeltti.
17 yılın ardından bu "önemli" hatanın düzeltilmesi oyunculardan da farklı tepkiler aldı.
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