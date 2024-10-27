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Steam Fiyatları 2,650 TL'yi Aşan 6 Yeni Oyun Daha Amazon Prime Gaming ile Bedava Oldu

Steam Fiyatları 2,650 TL'yi Aşan 6 Yeni Oyun Daha Amazon Prime Gaming ile Bedava Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 11:24

Oyuncuların favori servislerinden Amazon Prime Gaming abonelerine toplam Steam değerleri 2,650 TL'yi aşan altı yeni oyunu daha ücretsiz dağıtıyor.

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Amazon Prime Gaming her ay kullanıcılarına pek çok ücretsiz oyun dağıtıyor.

Amazon Prime Gaming her ay kullanıcılarına pek çok ücretsiz oyun dağıtıyor.

Amazon'un Prime abonelik sistemine dahil olan Prime Gaming ile oyuncular her ay farklı bedava oyunlara kavuşmanın yanında ayrıca oyun içi ücretsiz ögeler ve Twitch'te de farklı avantajlara sahip oluyorlar.

Amazon Prime Gaming bu ayki bedava oyunlarına toplam Steam fiyatları 2,650 TL'yi aşan altı yeni oyun daha ekleyerek bedava oyun sayısını 17'ye yükseltti.

Amazon Prime Gaming bu ayki bedava oyunlarına toplam Steam fiyatları 2,650 TL'yi aşan altı yeni oyun daha ekleyerek bedava oyun sayısını 17'ye yükseltti.

Amazon Prime Gaming abonelerinin beğenisine sunulan altı yeni bedava oyun ise şöyle:

  • STASIS: BONE TOTEM - 9,99 Dolar

  • Morbid: The Seven Acolytes - 12,49 Dolar

  • Monster Train - 12,49 Dolar

  • The Gunk - 12,49 Dolar

  • Pumpkin Jack - 14,99 Dolar

  • Gargoyles Remastered - 14,99 Dolar

Amazon Prime Gaming ile bedava olan oyunları almak için vaktimiz uzun olsa da yine de kısıtlı.

Amazon Prime Gaming ile bedava olan oyunları almak için vaktimiz uzun olsa da yine de kısıtlı.

Oyuncuların GOG kütüphanelerine ekleyebilecekleri altı yeni oyunu almak için 22 Ocak tarihine kadar vakitleri olacak. Amazon Prime Gaming üzerinden aldığınız kodları GOG hesabınızda etkinleştirerek oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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