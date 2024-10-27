Steam Fiyatları 2,650 TL'yi Aşan 6 Yeni Oyun Daha Amazon Prime Gaming ile Bedava Oldu
Steam Fiyatları 2,650 TL'yi Aşan 6 Yeni Oyun Daha Amazon Prime Gaming ile Bedava Oldu
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Amazon Prime Gaming her ay kullanıcılarına pek çok ücretsiz oyun dağıtıyor.
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Amazon Prime Gaming bu ayki bedava oyunlarına toplam Steam fiyatları 2,650 TL'yi aşan altı yeni oyun daha ekleyerek bedava oyun sayısını 17'ye yükseltti.
Amazon Prime Gaming ile bedava olan oyunları almak için vaktimiz uzun olsa da yine de kısıtlı.
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