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Toplam Steam Fiyatları 1,600 TL'yi İki Eğlenceli Oyun Epic Games'te Bedava Oluyor

Toplam Steam Fiyatları 1,600 TL'yi İki Eğlenceli Oyun Epic Games'te Bedava Oluyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 10:43

Epic Games Store önümüzdeki perşembe günü kullanıcılarının karşısına toplam Steam fiyatları 1,600 TL'yi bulan birbirinden güzel iki oyunla çıkmaya hazırlanıyor.

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İlk bedava oyunumuz Steam değeri 1,234 TL olan Ghostwire: Tokyo.

Haftanın ikinci bedava oyunu ise Steam'de 376 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Witch It.

Peki Epic Games Store'un bu haftaki bedavalarına ne zaman kavuşacağız?

Peki Epic Games Store'un bu haftaki bedavalarına ne zaman kavuşacağız?

Kullanıcılarına her hafta birbirinden güzel bedava oyunlar sunan Epic Games Store'un bu haftaki bedava oyunları da perşembe günü saat 18:00 itibariyle erişilebilir olacak. Bu vakte kadar geçtiğimiz haftanın bedavalarını da kütüphanenize ekleyebilrisiniz.

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