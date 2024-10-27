Toplam Steam Fiyatları 1,600 TL'yi İki Eğlenceli Oyun Epic Games'te Bedava Oluyor
Toplam Steam Fiyatları 1,600 TL'yi İki Eğlenceli Oyun Epic Games'te Bedava Oluyor
Epic Games Store önümüzdeki perşembe günü kullanıcılarının karşısına toplam Steam fiyatları 1,600 TL'yi bulan birbirinden güzel iki oyunla çıkmaya hazırlanıyor.
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İlk bedava oyunumuz Steam değeri 1,234 TL olan Ghostwire: Tokyo.
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Haftanın ikinci bedava oyunu ise Steam'de 376 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Witch It.
Peki Epic Games Store'un bu haftaki bedavalarına ne zaman kavuşacağız?
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