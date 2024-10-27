Toplam Steam Fiyatları 1,600 TL'yi İki Eğlenceli Oyun Epic Games'te Bedava Oluyor

Kullanıcılarına her hafta birbirinden güzel bedava oyunlar sunan Epic Games Store'un bu haftaki bedava oyunları da perşembe günü saat 18:00 itibariyle erişilebilir olacak. Bu vakte kadar geçtiğimiz haftanın bedavalarını da kütüphanenize ekleyebilrisiniz.