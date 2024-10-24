Oyuncuları Kandıran The Day Before'un Geliştiricileri Yeni Oyunlarına Para Bulamadılar
Oyuncuları Kandıran The Day Before'un Geliştiricileri Yeni Oyunlarına Para Bulamadılar
Geçtiğimiz yılın en büyük hayal kırıklıklarından olan ve çıktıktan günler sonra ortadan kaybolan The Day Before'un geliştiricileri yeni oyunlarını başlattıkları kitle fonlaması hedefe ulaşamadığı için iptal ettiklerini açıkladılar.
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Oyuncular için geçtiğimiz yılın en garip olaylarından biri büyük beklenti yaratıp çıktıktan 4 gün sonra ortadan kaybolan The Day Before olmuştu.
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The Day Before ile ağızda acı bir tat bırakan Fntastic ekibi geçtiğimiz aylarda yeni oyunlarını duyurmuş ve oyuncuların maddi katkı sağlayabilecekleri bir kitle fonlaması kampanyası başlatmışlardı.
İlk oyunları en hafif tabirle patlayan, haliyle duyurdukları ikinci oyunları da güven duyulup oyuncular tarafından fonlanmayan Fntastic yılmıyor. Şirket iptal ettikleri kampanyalarının ardından yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
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