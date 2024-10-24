Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Oyuncuları Kandıran The Day Before'un Geliştiricileri Yeni Oyunlarına Para Bulamadılar

Oyuncuları Kandıran The Day Before'un Geliştiricileri Yeni Oyunlarına Para Bulamadılar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 17:27

Geçtiğimiz yılın en büyük hayal kırıklıklarından olan ve çıktıktan günler sonra ortadan kaybolan The Day Before'un geliştiricileri yeni oyunlarını başlattıkları kitle fonlaması hedefe ulaşamadığı için iptal ettiklerini açıkladılar.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Oyuncular için geçtiğimiz yılın en garip olaylarından biri büyük beklenti yaratıp çıktıktan 4 gün sonra ortadan kaybolan The Day Before olmuştu.

Oyuncular için geçtiğimiz yılın en garip olaylarından biri büyük beklenti yaratıp çıktıktan 4 gün sonra ortadan kaybolan The Day Before olmuştu.

Steam'de kısa sürede en çok istek listesine eklenen oyun olmayı başaran The Day Before geliştirme sürecinden paylaşılan görsel ve videolar ile beklentiyi hayli yükseltmişti. Ancak oyunun çıkışının ardından bekleneni verememekle kalmayıp adeta bir facia olduğu anlaşılan oyunun fişi günler içinde çekilmişti.

The Day Before ile ağızda acı bir tat bırakan Fntastic ekibi geçtiğimiz aylarda yeni oyunlarını duyurmuş ve oyuncuların maddi katkı sağlayabilecekleri bir kitle fonlaması kampanyası başlatmışlardı.

The Day Before ile ağızda acı bir tat bırakan Fntastic ekibi geçtiğimiz aylarda yeni oyunlarını duyurmuş ve oyuncuların maddi katkı sağlayabilecekleri bir kitle fonlaması kampanyası başlatmışlardı.

Escape Factory adlı oyunlarını duyuran ve kampanyalarına 20,000 dolarlık hedef koyan Fntastic ekibi oyunculardan ikinci bir şans istemişlerdi. Ancak aradan geçen süreçte yalnızca 3,146 dolar toplayabilen ekip 'hedeflerine ulaşmalarının pek mümkün görünmediğini' söyleyerek kampanyalarını iptal etti.

İlk oyunları en hafif tabirle patlayan, haliyle duyurdukları ikinci oyunları da güven duyulup oyuncular tarafından fonlanmayan Fntastic yılmıyor. Şirket iptal ettikleri kampanyalarının ardından yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

İlk oyunları en hafif tabirle patlayan, haliyle duyurdukları ikinci oyunları da güven duyulup oyuncular tarafından fonlanmayan Fntastic yılmıyor. Şirket iptal ettikleri kampanyalarının ardından yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
twitter.com

Yayınladıkları açıklamada oyunculardan bir prop hunt oyunu yapmaları için 'çok fazla istek' aldıklarından bahseden ekip gelen isteklerin kendileri için çok önemli olduğunu da söylüyor. 'Oyunculardan gelen istekler doğrultusunda' mevzubahis türde ITEMS adlı bir oyun geliştirdiklerinden bahseden ekip en azından şimdilik bu oyun için bir kitle fonlaması kampanyası başlatmış değil.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın