Oyuncuları Kandıran The Day Before'un Geliştiricileri Yeni Oyunlarına Para Bulamadılar

Yayınladıkları açıklamada oyunculardan bir prop hunt oyunu yapmaları için 'çok fazla istek' aldıklarından bahseden ekip gelen isteklerin kendileri için çok önemli olduğunu da söylüyor. 'Oyunculardan gelen istekler doğrultusunda' mevzubahis türde ITEMS adlı bir oyun geliştirdiklerinden bahseden ekip en azından şimdilik bu oyun için bir kitle fonlaması kampanyası başlatmış değil.