Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Dostların Gerçek Yüzünü Gösterip İlişki Bitiren Liar's Bar'a Gelen Komik Yorumlar

Dostların Gerçek Yüzünü Gösterip İlişki Bitiren Liar's Bar'a Gelen Komik Yorumlar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 12:43

Ömürlük dediğimiz dostlarımızın gerçek yüzünü gösteren, insanı sevdiceğinden bile şüphe ettiren Liar's Bar hakkında dertli oyuncuların güldüren yorumlarına gelin bir göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Lütfen Ramiz dayıyı bir domuz ve tilkiyle birlikte masada ciddi ciddi otururken hayal edin.

Lütfen Ramiz dayıyı bir domuz ve tilkiyle birlikte masada ciddi ciddi otururken hayal edin.

Bu dünya hassas kalpler için bir cehennemdir.

Bu dünya hassas kalpler için bir cehennemdir.

Annemin "ne efendi çocuk" dediği arkadaşım:

Annemin "ne efendi çocuk" dediği arkadaşım:

Yahu kaç kez söyledik iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak diye?

Yahu kaç kez söyledik iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak diye?

Yalnızca 4 dolara dostum dediğiniz insanların gerçek yüzünü görmek ister misiniz?

Yalnızca 4 dolara dostum dediğiniz insanların gerçek yüzünü görmek ister misiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ay ben gülerim.

Ay ben gülerim.

Biraz da öz eleştiri. ✍️

Biraz da öz eleştiri. ✍️

🥲

🥲

Kesinlikle doğru. Mesela kardeşim Stardew Valley batağına düşüp eve kazma kürek sipariş etti.

Kesinlikle doğru. Mesela kardeşim Stardew Valley batağına düşüp eve kazma kürek sipariş etti.

İyi dostlar biriktirdim, hepsi ailem oldu. 🥰

İyi dostlar biriktirdim, hepsi ailem oldu. 🥰

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın