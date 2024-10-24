Dostların Gerçek Yüzünü Gösterip İlişki Bitiren Liar's Bar'a Gelen Komik Yorumlar
Dostların Gerçek Yüzünü Gösterip İlişki Bitiren Liar's Bar'a Gelen Komik Yorumlar
Ömürlük dediğimiz dostlarımızın gerçek yüzünü gösteren, insanı sevdiceğinden bile şüphe ettiren Liar's Bar hakkında dertli oyuncuların güldüren yorumlarına gelin bir göz atalım.
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Lütfen Ramiz dayıyı bir domuz ve tilkiyle birlikte masada ciddi ciddi otururken hayal edin.
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Bu dünya hassas kalpler için bir cehennemdir.
Annemin "ne efendi çocuk" dediği arkadaşım:
Yahu kaç kez söyledik iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak diye?
Yalnızca 4 dolara dostum dediğiniz insanların gerçek yüzünü görmek ister misiniz?
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Ay ben gülerim.
Biraz da öz eleştiri. ✍️
🥲
Kesinlikle doğru. Mesela kardeşim Stardew Valley batağına düşüp eve kazma kürek sipariş etti.
İyi dostlar biriktirdim, hepsi ailem oldu. 🥰
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