Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Steam Değeri 420 TL'yi Aşan İlginç Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor

Steam Değeri 420 TL'yi Aşan İlginç Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 10:52

Epic Games Store bu hafta karşımıza Steam değeri 420 TL'yi aşan fizik tabanlı, son derece eğlenceli bir bedava oyunla çıkmaya hazırlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Epic Games Store'un her hafta kullanıcılarına sunduğu bedava oyunlar malumunuz.

Epic Games Store'un her hafta kullanıcılarına sunduğu bedava oyunlar malumunuz.

Kimi zaman çok sevilen AAA oyunlarla, kimi zaman ise başarılı bağımsız yapımlarla karşımıza çıkan Epic Games Store bu hafta ise işbirliğine dayalı ilginç bir oyunu kullanıcılarına hediye etmeye hazırlanıyor.

Oyunumuz Steam değeri 12,49 dolar, yani yaklaşık 427 TL'lik fiyat etiketine sahip Moving Out.

Bu haftanın bedava oyununu kapmadan önce geçtiğimiz haftanınkileri de hala kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bu haftanın bedava oyununu kapmadan önce geçtiğimiz haftanınkileri de hala kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Invincible Presents: Atom Eve ve Kardboard Kings saat 18:00'a kadar ücretsiz kalacaklar. Kısacası oyunlara kavuşmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın