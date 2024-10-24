Steam Değeri 420 TL'yi Aşan İlginç Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor
Steam Değeri 420 TL'yi Aşan İlginç Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor
Epic Games Store bu hafta karşımıza Steam değeri 420 TL'yi aşan fizik tabanlı, son derece eğlenceli bir bedava oyunla çıkmaya hazırlanıyor.
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Epic Games Store'un her hafta kullanıcılarına sunduğu bedava oyunlar malumunuz.
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Oyunumuz Steam değeri 12,49 dolar, yani yaklaşık 427 TL'lik fiyat etiketine sahip Moving Out.
Bu haftanın bedava oyununu kapmadan önce geçtiğimiz haftanınkileri de hala kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
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