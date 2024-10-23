Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Call of Duty'nin Rakibi Oynaması Ücretsiz Delta Force: Hawk Ops'un Açık Beta Tarihi Duyuruldu

Call of Duty'nin Rakibi Oynaması Ücretsiz Delta Force: Hawk Ops'un Açık Beta Tarihi Duyuruldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 16:07

Daha çıkmadan Call of Duty ve Battlefield gibi popüler oyunlara güçlü bir rakip olarak gösterilen ve oynaması ücretsiz olacak Delta Force: Hawk Ops'un herkese açık betasının tarihi açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yayıncı koltuğunda oyun devi Tencent'in oturduğu Delta Force: Hawk Ops nihayet oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yayıncı koltuğunda oyun devi Tencent'in oturduğu Delta Force: Hawk Ops nihayet oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Oynaması tamamen ücretsiz olacak Delta Force: Hawk Ops, 5 Aralık tarihinde başlayacak olan açık beta süreci ile tüm dünyadaki PC oyuncularının beğenisine sunulacak.

Kökleri hayli eskiye dayanan seriye yeniden hayat verecek oyunun arkasında ise Call of Duty: Mobile üzerinde çalışmış deneyimli isimler var.

Kökleri hayli eskiye dayanan seriye yeniden hayat verecek oyunun arkasında ise Call of Duty: Mobile üzerinde çalışmış deneyimli isimler var.

1998 yılında ilk oyunu piyasaya sürülen ve ardından sekiz devam oyunu daha oyuncularla buluşan serinin fişi 2016 yılında geliştiricisi NovaLogic'in kapanmasıyla çekilmişti. Şimdi ise Tencent köklü seriyi Call of Duty: Mobile için de çalışmış olan Timi Studios ile birlikte canlandırma amacında.

Peki Delta Forca: Hawk Ops açık betasında oyuncuları neler bekliyor olacak?

Peki Delta Forca: Hawk Ops açık betasında oyuncuları neler bekliyor olacak?

5 Aralık tarihinde başlayacak açık beta süreci ile birlikte oyuncular kendilerini direkt olarak oyunun ilk sezonu Genesis'in içinde bulacaklar. 32 oyunculu Havoc Warfare modu ve  PvPvE oynanışa odaklanan Hazard Operations modu oyunculara sunulurken yedi operatöre ek olarak bir yeni operatör de karşımızda olacak.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın