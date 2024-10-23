Call of Duty'nin Rakibi Oynaması Ücretsiz Delta Force: Hawk Ops'un Açık Beta Tarihi Duyuruldu

1998 yılında ilk oyunu piyasaya sürülen ve ardından sekiz devam oyunu daha oyuncularla buluşan serinin fişi 2016 yılında geliştiricisi NovaLogic'in kapanmasıyla çekilmişti. Şimdi ise Tencent köklü seriyi Call of Duty: Mobile için de çalışmış olan Timi Studios ile birlikte canlandırma amacında.