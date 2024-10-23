Call of Duty'nin Rakibi Oynaması Ücretsiz Delta Force: Hawk Ops'un Açık Beta Tarihi Duyuruldu
Call of Duty'nin Rakibi Oynaması Ücretsiz Delta Force: Hawk Ops'un Açık Beta Tarihi Duyuruldu
Daha çıkmadan Call of Duty ve Battlefield gibi popüler oyunlara güçlü bir rakip olarak gösterilen ve oynaması ücretsiz olacak Delta Force: Hawk Ops'un herkese açık betasının tarihi açıklandı.
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Yayıncı koltuğunda oyun devi Tencent'in oturduğu Delta Force: Hawk Ops nihayet oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Kökleri hayli eskiye dayanan seriye yeniden hayat verecek oyunun arkasında ise Call of Duty: Mobile üzerinde çalışmış deneyimli isimler var.
Peki Delta Forca: Hawk Ops açık betasında oyuncuları neler bekliyor olacak?
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