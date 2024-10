Oynaması Ücretsiz The Sims 4'ün Hayaletlere Odaklanan Yeni Güncellemesi Yayınlandı

The Sims serisinin neredeyse her oyununda Grim Reaper karakteri ile ilişki kurmak mümkündü. Evet, romantik ilişkiler de dahil. The Sims 4'ün ana oyun güncellemesi bir süre önce oyundan kaldırılmış olan Grim Reaper ile WooHoo yapma seçeneğini de beraberinde getiriyor. Ne diyelim, şimdiden iyi oyunlar!