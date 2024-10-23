Oynaması Ücretsiz The Sims 4'ün Hayaletlere Odaklanan Yeni Güncellemesi Yayınlandı

Geçtiğimiz gün yayınlanan ve oyunun bulunduğu tüm platformlarda mevcut olan güncellemeyle birlikte karakter yaratma menüsünden direkt olarak hayalet karakterler yaratabileceğiz. Üstelik tıpkı yaşayan Sim'lerde olduğu gibi hayalet Sim'lerin de kendilerine özel ve gidermemiz gereken ihtiyaçları olacak. Bunun yanında oyun çinde ölen Sim'lerimizle oynamaya devam etmek veya onları ortalıkta serbestçe dolaşan hayaletler olarak bırakabilmek de bizim elimizde olacak.