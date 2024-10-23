Oynaması Ücretsiz The Sims 4'ün Hayaletlere Odaklanan Yeni Güncellemesi Yayınlandı
Oynaması Ücretsiz The Sims 4'ün Hayaletlere Odaklanan Yeni Güncellemesi Yayınlandı
Oynaması ücretsiz The Sims 4 son güncellemesiyle birlikte işlerin rengini epey değiştiriyor. Ölümden sonraki hayata odaklanan ve The Sims serisinin alışık olduğumuz mizahi tonunu devam ettiren güncellemeyle ana oyuna pek çok yenilik ekleniyor.
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The Sims 4 için gelen son güncelleme oyunculara hayaletler, Grim Reaper ile yapılacak muziplikler ve daha pek çok "enteresan" etkinlik sunuyor.
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The Sims 4 bu dünyanın sonrasından ilham alan pek çok eşya ve karakter yaratma seçeneğine de kavuşuyor.
Güncellemenin belki de en enteresan kısmı ise Grim Reaper ile alakalı.
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