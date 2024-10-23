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Oynaması Ücretsiz The Sims 4'ün Hayaletlere Odaklanan Yeni Güncellemesi Yayınlandı

Oynaması Ücretsiz The Sims 4'ün Hayaletlere Odaklanan Yeni Güncellemesi Yayınlandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 17:04

Oynaması ücretsiz The Sims 4 son güncellemesiyle birlikte işlerin rengini epey değiştiriyor. Ölümden sonraki hayata odaklanan ve The Sims serisinin alışık olduğumuz mizahi tonunu devam ettiren güncellemeyle ana oyuna pek çok yenilik ekleniyor.

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The Sims 4 için gelen son güncelleme oyunculara hayaletler, Grim Reaper ile yapılacak muziplikler ve daha pek çok "enteresan" etkinlik sunuyor.

The Sims 4 için gelen son güncelleme oyunculara hayaletler, Grim Reaper ile yapılacak muziplikler ve daha pek çok "enteresan" etkinlik sunuyor.

Geçtiğimiz gün yayınlanan ve oyunun bulunduğu tüm platformlarda mevcut olan güncellemeyle birlikte karakter yaratma menüsünden direkt olarak hayalet karakterler yaratabileceğiz. Üstelik tıpkı yaşayan Sim'lerde olduğu gibi hayalet Sim'lerin de kendilerine özel ve gidermemiz gereken ihtiyaçları olacak. Bunun yanında oyun çinde ölen Sim'lerimizle oynamaya devam etmek veya onları ortalıkta serbestçe dolaşan hayaletler olarak bırakabilmek de bizim elimizde olacak.

The Sims 4 bu dünyanın sonrasından ilham alan pek çok eşya ve karakter yaratma seçeneğine de kavuşuyor.

The Sims 4 bu dünyanın sonrasından ilham alan pek çok eşya ve karakter yaratma seçeneğine de kavuşuyor.

Artık ölen Sim'lerimiz içinfarklı mezar taşları arasından seçim yapabilmenin yanında karakterimizi yaratırken de temaya uygun olarak oyuna eklenen farklı seçeneklerden yararlanabileceğiz. Tüm bunların yanında oyun içerisinde de satın alınabilen pek çok eşya kataloğa eklenmiş durumda.

Güncellemenin belki de en enteresan kısmı ise Grim Reaper ile alakalı.

Güncellemenin belki de en enteresan kısmı ise Grim Reaper ile alakalı.

The Sims serisinin neredeyse her oyununda Grim Reaper karakteri ile ilişki kurmak mümkündü. Evet, romantik ilişkiler de dahil. The Sims 4'ün ana oyun güncellemesi bir süre önce oyundan kaldırılmış olan Grim Reaper ile WooHoo yapma seçeneğini de beraberinde getiriyor. Ne diyelim, şimdiden iyi oyunlar!

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