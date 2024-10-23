Sims Serisine Rakip Olacağı Söylenen InZOI Bu Sene Çıkacak
Sims Serisine Rakip Olacağı Söylenen InZOI Bu Sene Çıkacak
The Sims serisine rakip olacağı söylenen ve oyun içi görüntüleriyle heyecanlandırmayı başaran ınZOI'nin bu yılın sonlarına doğru çıkacağı konuşuluyor.
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The Sims serisine rakip olması bekleniyor.
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Daha önce erteleneceği söylenmişti.
Yıl bitmeden erken erişim sürecine girecek.
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