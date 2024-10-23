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Sims Serisine Rakip Olacağı Söylenen InZOI Bu Sene Çıkacak

Sims Serisine Rakip Olacağı Söylenen InZOI Bu Sene Çıkacak

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 17:15

The Sims serisine rakip olacağı söylenen ve oyun içi görüntüleriyle heyecanlandırmayı başaran ınZOI'nin bu yılın sonlarına doğru çıkacağı konuşuluyor.

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The Sims serisine rakip olması bekleniyor.

The Sims serisine rakip olması bekleniyor.

PUBG'nin arkasındaki isim olan KRAFTON tarafından geliştirilen inZOI'nin The Sims serisine ciddi bir rakip olması bekleniyor. İçerisinde neredeyse her şeyin yer aldığı bir yaşam simülasyonu olacağı da gelen bilgiler arasında.

Daha önce erteleneceği söylenmişti.

Daha önce erteleneceği söylenmişti.

Geliştirme ve pazarlama aşamasında yaşanan zorluklar sebebiyle erteleneceği söylenen oyun hakkında detaylı açıklamalar geldi. PC Gamer'a konuşan KRAFTON yetkilileri, inZOI'nin bu yıl sonuna doğru oyuncularla buluşmasını planladıklarını açıkladı.

Yıl bitmeden erken erişim sürecine girecek.

Yıl bitmeden erken erişim sürecine girecek.

Yapılan açıklamalara göre inZOI'nin yıl bitmeden erken erişime girmesi planlanıyor. KRAFTON tarafından herhangi bir erteleme olmadığı gibi The Sims serisine rakip olması beklenen yapım için heyecanlı takip de sürüyor diyebiliriz.

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