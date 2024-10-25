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PlayStation 5 Üzerinde Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En İyi Parti Oyunları

PlayStation 5 Üzerinde Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En İyi Parti Oyunları

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 11:01

Günümüzün en iyi oyun konsollarından birisi olan PlayStation 5 üzerinde arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz ve oyun gecelerinizi eğlenceli bir akşama dönüştürebileceğinizi biliyor muydunuz?

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1. Among Us

1. Among Us

Tabii bu tarz bir listenin olmazsa olmazı ise Among Us oluyor. Uzay gemisinde kim dost kim düşman anlamaya çalışırken zamanın nasıl akıp gittiğini anlamayacaksınız bile. Özellikle arkadaşlarınız ile birlikte oynarken bu yapım çok daha eğlenceli bir konuma yükseliyor.

2. Stumble Guys

2. Stumble Guys

Aslında Fall Guys'ın benzeri olan Stumble Guys, içerisinde yer alan çeşitli oyun modlarıyla birlikte PlayStation 5 üzerinde oynayabileceğiniz en iyi parti oyunlarından bir tanesi konumunda. Özellikle arkadaşlarınız ile birlikte çeşitli yarışmalar düzenleme imkanınız bulunuyor.

3. PlateUp!

3. PlateUp!

Kendi restoranınızı işleterek aynı zamanda aşçılık yaptığınız ve zamanla yarışarak müşterilere yemek servis etmenizin gerektiği PlateUp!, özellikle arkadaşlarla birlikte oynanabilecek en iyi parti oyunlarından bir tanesi konumunda.

4. Moving Out

4. Moving Out

Aslen bir taşımacılık oyunu olan Moving Out, arkadaşlarınız ile birlikte eğlenceden yerlere yuvarlanabileceğiniz yapısıyla ön plana çıkıyor. Fizik tabanlı bulmacalarda ve çeşitli platformlarda bakalım eşyaları taşırken nasıl zorluklarla karşılaşacaksınız.

5. Fall Guys: Ultimate Knockout

5. Fall Guys: Ultimate Knockout

Tabii Stumble Guys oynamak istemeyenler türün esas oyunu olan Fall Guys: Ultimate Knockout'a göz atabilir. Aralarında pek bir fark olmasa bile bazı oyun modları ve sunucu tercihleri göz önüne alınabilir.

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6. Gang Beasts

6. Gang Beasts

Fizik tabanlı bir oyun olan Gang Beasts, ister arkadaşlarınızla kapışabileceğiniz isterseniz ise takım halinde yapay zekaya karşı savaşabileceğiniz oldukça eğlenceli bir oyun. Farklı haritalarda çevreyle etkileşime geçebilir ve arkadaşlarınızı en komik yollarla diskalifiye etmeye çalışabilirsiniz.

7. Knowledge is Power: Decades

7. Knowledge is Power: Decades

Platformlardan ve fizik tabanlı oyunlardan sıkılanlar için ise Knowledge is Power: Decades önermek isteriz. Son 40 yılı kapsayan binlerce sorunun yer aldığı bu oyunda zirveye tırmanmak ve doğru yanıtlar vermek sandığınızdan çok daha zor olabilir.

8. Overcooked! All You Can Eat

8. Overcooked! All You Can Eat

İçerisinde 200'den fazla seviyenin bulunduğu ve hem ilk oyunu hem de ikinci oyunu birleştiren Overcooked! All You Can Eat, bir restoranın içerisinde yaşanan kaotik yemek yapımına adeta ışık tutuyor. Yemekleri doğru sıralama ile yapıp sunmalı, temizliği aksatmamalı ve çeşitli görevleri yerine getirmelisiniz.

9. Sackboy: A Big Adventure

9. Sackboy: A Big Adventure

4 kişiye kadar desteklenen oyun modlarında arkadaşlarınız ile birlikte çeşitli bulmacaları çözebilir ve zorlu platformlarda yarışabilirsiniz. Sackboy: A Big Adventure, PC oyuncuları tarafından da oldukça seviliyor ancak PlayStation 5 üzerinden de arkadaşlarla oynamak oldukça keyifli.

10. Boomerang Fu

10. Boomerang Fu

En iyi skoru elde etmek ve en son hayatta kalan olabilmek için yarışacağınız Boomerang Fu, parti oyunları arasında yer alan zevkli yapımlardan bir tanesi. Özellikle arkadaşlarınız ile birlikte güzel vakit geçirebilmeniz adına tavsiye edebiliriz.

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