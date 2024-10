PlayStation 5 Üzerinde Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En İyi Parti Oyunları

İçerisinde 200'den fazla seviyenin bulunduğu ve hem ilk oyunu hem de ikinci oyunu birleştiren Overcooked! All You Can Eat, bir restoranın içerisinde yaşanan kaotik yemek yapımına adeta ışık tutuyor. Yemekleri doğru sıralama ile yapıp sunmalı, temizliği aksatmamalı ve çeşitli görevleri yerine getirmelisiniz.