PlayStation 5 Üzerinde Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En İyi Parti Oyunları

Tabii bu tarz bir listenin olmazsa olmazı ise Among Us oluyor. Uzay gemisinde kim dost kim düşman anlamaya çalışırken zamanın nasıl akıp gittiğini anlamayacaksınız bile. Özellikle arkadaşlarınız ile birlikte oynarken bu yapım çok daha eğlenceli bir konuma yükseliyor.