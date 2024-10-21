Subnautica 2 Çıtayı Yükseltecek Ancak Tam Sürüme Kavuşmak İçin Çok Bekleyeceğiz

2018'de çıkan ilk oyun ve 2021'de oyuncularla buluşan bağımsız genişleme Subnautica: Below Zero ile oyuncular tarafından çok sevilen serinin ikinci ana oyunu Subnautica 2'nin henüz net bir çıkış tarihi olmasa da 2025 yılında erken erişim olarak oyuncularla buluşması bekleniyor.