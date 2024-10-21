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Subnautica 2 Çıtayı Yükseltecek Ancak Tam Sürüme Kavuşmak İçin Çok Bekleyeceğiz

Subnautica 2 Çıtayı Yükseltecek Ancak Tam Sürüme Kavuşmak İçin Çok Bekleyeceğiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 17:37

Geçtiğimiz günlerde gelen duyurusuyla oyuncuları heyecanlandıran Subnautica 2'nin geliştiricisi oyunun erken erişim sürecinin yıllar alabileceğini açıkladı.

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Geçtiğimiz günlerde duyurulan Subnautica 2 şimdiden oyuncuların radarında.

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Subnautica 2 şimdiden oyuncuların radarında.

2018'de çıkan ilk oyun ve 2021'de oyuncularla buluşan bağımsız genişleme Subnautica: Below Zero ile oyuncular tarafından çok sevilen serinin ikinci ana oyunu Subnautica 2'nin henüz net bir çıkış tarihi olmasa da 2025 yılında erken erişim olarak oyuncularla buluşması bekleniyor.

İlk etapta erken erişim olarak oyuncularla buluşacak olan Subnautica 2'nin tam sürüme çıkışı birkaç yıl alabilir.

İlk etapta erken erişim olarak oyuncularla buluşacak olan Subnautica 2'nin tam sürüme çıkışı birkaç yıl alabilir.

Oyunla ilgili açıklamalarda bulunan geliştirici Unknown Worlds oyunun erken erişim sürecinde 2 ila 3 yıl arasında kalabileceğini açıkladı. Stüdyonun kararlılıkla üzerinde çalıştığı bir dizi hedef olduğundan bahsedilirken kalitenin oyunculara makul bir hızda sunulmaya çalışılacağından da bahsedildi.

Subnautica 2 beraberinde pek çok yeniliği de getirecek.

Subnautica 2 beraberinde pek çok yeniliği de getirecek.

Merakla beklenen oyun co-op desteğinin yanında farklı biyomlar ve elden geçirilmiş bir inşa sistemi de vadediyor. Bunun yanında farklı yaratıklar ve çevre ögeleri de barındıracak olan Subnautica 2 erken erişim süreci devam ederken güncellemelerle birlikte daha fazla içeriğe kavuşacak.

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