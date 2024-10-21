Subnautica 2 Çıtayı Yükseltecek Ancak Tam Sürüme Kavuşmak İçin Çok Bekleyeceğiz
Subnautica 2 Çıtayı Yükseltecek Ancak Tam Sürüme Kavuşmak İçin Çok Bekleyeceğiz
Geçtiğimiz günlerde gelen duyurusuyla oyuncuları heyecanlandıran Subnautica 2'nin geliştiricisi oyunun erken erişim sürecinin yıllar alabileceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde duyurulan Subnautica 2 şimdiden oyuncuların radarında.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk etapta erken erişim olarak oyuncularla buluşacak olan Subnautica 2'nin tam sürüme çıkışı birkaç yıl alabilir.
Subnautica 2 beraberinde pek çok yeniliği de getirecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın