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Subnautica 2 Duyuruldu! Merakla Beklenen Oyunun Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Subnautica 2 Duyuruldu! Merakla Beklenen Oyunun Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 15:59

Farklı teması ile dikkat çeken ve oyuncular tarafından da sevilen Subnautica nihayet devam oyununa kavuşuyor. Henüz taze duyurulan Subnautica 2'nin sistem gereksinimleri de açıklandı.

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Hayatta kalma türünün beğenilen örneklerinden Subnautica'nın ilk oyununa 2014 yılında kavuşmuştuk.

Hayatta kalma türünün beğenilen örneklerinden Subnautica'nın ilk oyununa 2014 yılında kavuşmuştuk.

Bilmediğimiz bir gezegene bir kaza sonucu düşmemizle başlayan hikaye işin içine enteresan sualtı canlıları ve farklı gizemlerin de girmesiyle iyiden iyiye dallanıp budaklanıyordu. İlgi çekici hikayesiyle de öne çıkan Subnautica ilk oyunun ardından Subnautica: Below Zero adlı bir yan oyuna da kavuşmuştu.

Aradan geçen uzun yılların ardından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Xbox sunumunda Subnautica 2'de resmi olarak duyuruldu.

Subnautica 2'nin sistem gereksinimleri de açıklandı. Oyunun PC kanadında talep edeceği gereksinimler şöyle:

Subnautica 2'nin sistem gereksinimleri de açıklandı. Oyunun PC kanadında talep edeceği gereksinimler şöyle:

Minimum:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 veya daha güncel bir sürüm

  • İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 

  • Bellek: 8 GB RAM

  • Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 / RX 5500 XT

  • DirectX: Sürüm 12

  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

  • Depolama: 20 GB boş alan

Önerilen:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 veya daha güncel bir sürüm

  • İşlemci: Intel Core i7-13700 / AMD Ryzen 7 7700X 

  • Bellek: 16 GB RAM

  • Ekran Kartı: Geforce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT

  • DirectX: Sürüm 12

  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

  • Depolama: 20 GB boş alan

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