Subnautica 2 Duyuruldu! Merakla Beklenen Oyunun Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Subnautica 2 Duyuruldu! Merakla Beklenen Oyunun Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Farklı teması ile dikkat çeken ve oyuncular tarafından da sevilen Subnautica nihayet devam oyununa kavuşuyor. Henüz taze duyurulan Subnautica 2'nin sistem gereksinimleri de açıklandı.
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Hayatta kalma türünün beğenilen örneklerinden Subnautica'nın ilk oyununa 2014 yılında kavuşmuştuk.
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Aradan geçen uzun yılların ardından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Xbox sunumunda Subnautica 2'de resmi olarak duyuruldu.
Subnautica 2'nin sistem gereksinimleri de açıklandı. Oyunun PC kanadında talep edeceği gereksinimler şöyle:
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