Subnautica 2 Duyuruldu! Merakla Beklenen Oyunun Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Bilmediğimiz bir gezegene bir kaza sonucu düşmemizle başlayan hikaye işin içine enteresan sualtı canlıları ve farklı gizemlerin de girmesiyle iyiden iyiye dallanıp budaklanıyordu. İlgi çekici hikayesiyle de öne çıkan Subnautica ilk oyunun ardından Subnautica: Below Zero adlı bir yan oyuna da kavuşmuştu.