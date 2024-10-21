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Klasik God of War Üçlemesi PS Plus Kütüphanesine Geliyor Olabilir

Klasik God of War Üçlemesi PS Plus Kütüphanesine Geliyor Olabilir

Croft
Croft - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 15:47

God of War efsanesini başlatan, serinin ilk üç oyununu içeren klasik üçleme yakın zamanda PS Plus kütüphanesine de eklenebilir gibi görünüyor.

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Bir efsanenin başlangıcına tanıklık ettiğimizde takvimler 2005 yılını gösteriyordu.

Bir efsanenin başlangıcına tanıklık ettiğimizde takvimler 2005 yılını gösteriyordu.

2005 yılında PlayStation 2 için çıkan, ardından PlayStation 3'e de gelen ve sıradaki iki devam oyunu da PlayStation 3 için çıkan God of War serisinin klasik üçlemesi günümüzde PS Plus Premium aboneleri tarafından bulut üzerinden deneyimlenebiliyor ancak durum yakın zamanda değişmeye aday gibi görünüyor.

God of War serisinin klasik üçlemesi yakın zamanda PlayStation 5'te de yerini alabilir gibi görünüyor.

God of War serisinin klasik üçlemesi yakın zamanda PlayStation 5'te de yerini alabilir gibi görünüyor.

God of War 3 Remastered hariç hiçbir klasik oyunu PS5'te oynanamayan God of War serisinin eski oyunları için heyecan verici gelişmeler var. Eski oyunlardaki Kratos görselinin PS Plus Deluxe kütüphanesinde PS2 oyunları sekmesi için kullanılmış olması iddiaları daha da güçlendiriyor zira bu oyunlar bu kütüphanede yer almıyor.

God of War serisinin yaklaşan 20. yıl dönümünde iyi haberler alabiliriz.

God of War serisinin yaklaşan 20. yıl dönümünde iyi haberler alabiliriz.

2025 yılında 20. yılını kutlayacak olan seriye dair yeni gelişmeler göreceğimiz oyuncular arasında bir süredir konuşuluyor. Yakın zamanda ortaya çıkan kapak görseli ise alacağımız haberlerin ne yönde olacağına dair önemli bir işaret olabilir.

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