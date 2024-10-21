Klasik God of War Üçlemesi PS Plus Kütüphanesine Geliyor Olabilir
Klasik God of War Üçlemesi PS Plus Kütüphanesine Geliyor Olabilir
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Bir efsanenin başlangıcına tanıklık ettiğimizde takvimler 2005 yılını gösteriyordu.
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God of War serisinin klasik üçlemesi yakın zamanda PlayStation 5'te de yerini alabilir gibi görünüyor.
God of War serisinin yaklaşan 20. yıl dönümünde iyi haberler alabiliriz.
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