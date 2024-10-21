Klasik God of War Üçlemesi PS Plus Kütüphanesine Geliyor Olabilir

2005 yılında PlayStation 2 için çıkan, ardından PlayStation 3'e de gelen ve sıradaki iki devam oyunu da PlayStation 3 için çıkan God of War serisinin klasik üçlemesi günümüzde PS Plus Premium aboneleri tarafından bulut üzerinden deneyimlenebiliyor ancak durum yakın zamanda değişmeye aday gibi görünüyor.