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Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz mi? Ramazan Bayramı Ücretsiz Köprü ve Toplu Ulaşım Hangileri?

Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz mi? Ramazan Bayramı Ücretsiz Köprü ve Toplu Ulaşım Hangileri?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.03.2025 - 01:17

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. 29 Mart Cumartesi arefe günü, 30 Mart Pazar ise bayramın birinci günü. Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar ücretsiz köprü ve otoyolları araştırmaya başladı. Vatandaşların merakı Resmi Gazete'nin 29 Mart tarihli sayısında yayımlanan kararla son buldu. Peki, Bayramda Otoyollar Ücretsiz mi? Ramazan Bayramı Ücretsiz Köprü ve Toplu Ulaşım Hangileri?

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Bayramda Otoyollar Ücretsiz mi?

Bayramda Otoyollar Ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi ise arefe günü. Bayram tatilinin kamuda 9 gün olmasının ardından pek çok kişi cuma gününden yola çıktı. Her bayram öncesi merak edilen konulardan birisi de köprü, otoyol ve toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı. Bayrama bir gün kala vatandaşlar “Bayramda Otoyollar Ücretsiz mi? Ramazan Bayramı Ücretsiz Köprü ve Toplu Ulaşım Hangileri? Bayramda Marmaray, Metro Ücretli mi?” sorusunun yanıtını arıyor. Bu soruya yanıt Resmi Gazete’den geldi. 

Resmi Gazete’nin 29 Mart Cumartesi tarihli sayısında köprü, otoyol, toplu ulaşıma dair karar yayımlandı. 

Kararda yap-işlet-devret projeleri dışında otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağı duyuruldu.

Ramazan Bayramı Ücretsiz Köprü ve Toplu Ulaşım Hangileri?

Ramazan Bayramı Ücretsiz Köprü ve Toplu Ulaşım Hangileri?

Resmi Gazete kararına göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ücretsiz olacağı duyuruldu. Karar, 29 Mart Cumartesi saat 00.00’dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar geçerli olacak. 

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ise 30 Mart Pazar saat 00.00’dan 1 Nisan Salı saat 24.00’e kadar ücretsiz olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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