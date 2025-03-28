Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz mi? Ramazan Bayramı Ücretsiz Köprü ve Toplu Ulaşım Hangileri?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi ise arefe günü. Bayram tatilinin kamuda 9 gün olmasının ardından pek çok kişi cuma gününden yola çıktı. Her bayram öncesi merak edilen konulardan birisi de köprü, otoyol ve toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı. Bayrama bir gün kala vatandaşlar “Bayramda Otoyollar Ücretsiz mi? Ramazan Bayramı Ücretsiz Köprü ve Toplu Ulaşım Hangileri? Bayramda Marmaray, Metro Ücretli mi?” sorusunun yanıtını arıyor. Bu soruya yanıt Resmi Gazete’den geldi.

Resmi Gazete’nin 29 Mart Cumartesi tarihli sayısında köprü, otoyol, toplu ulaşıma dair karar yayımlandı.

Kararda yap-işlet-devret projeleri dışında otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağı duyuruldu.