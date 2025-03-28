Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz mi? Ramazan Bayramı Ücretsiz Köprü ve Toplu Ulaşım Hangileri?
Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz mi? Ramazan Bayramı Ücretsiz Köprü ve Toplu Ulaşım Hangileri?
Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. 29 Mart Cumartesi arefe günü, 30 Mart Pazar ise bayramın birinci günü. Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar ücretsiz köprü ve otoyolları araştırmaya başladı. Vatandaşların merakı Resmi Gazete'nin 29 Mart tarihli sayısında yayımlanan kararla son buldu. Peki, Bayramda Otoyollar Ücretsiz mi? Ramazan Bayramı Ücretsiz Köprü ve Toplu Ulaşım Hangileri?
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Bayramda Otoyollar Ücretsiz mi?
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Ramazan Bayramı Ücretsiz Köprü ve Toplu Ulaşım Hangileri?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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