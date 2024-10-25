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2002 Yapımı Kült Korku Oyunundan İlk Fragman Geldi!

2002 Yapımı Kült Korku Oyunundan İlk Fragman Geldi!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 13:32

1982 yılında çekilen filmden esinlenilerek geliştirilen ve 2002 yılında piyasaya sürülen The Thing için Remastered geliyor!

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Kült hale gelmişti.

Kült hale gelmişti.

Adeta kült hale gelmiş bir korku/gerilim oyunu olan The Thing, döneminde oyuncuların en sevdiği yapımlar arasında geliyordu. Remastered işleriyle son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz Nightdive Studios ise The Thing Remastered için kolları sıvamış durumda.

Antarktika'da geçen korku dolu bir macera bizleri bekliyor.

Antarktika'da geçen korku dolu bir macera bizleri bekliyor.

Orijinaline sadık kalınarak geliştirildiği söylenen The Thing Remastered, Antarktika'da Outpost 31 araştırma tesisinde meydana gelen tüyler ürpertici olayları bizlere sunacak. Esrarengiz olayların baş gösterdiği bu mekanda hayatta kalmaya çalışmak sandığınızdan çok daha zor olacak.

Yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz;

Çıkış tarihi olarak 2024 sonu işaret ediliyor.

Çıkış tarihi olarak 2024 sonu işaret ediliyor.

Steam sayfası açılan oyun için henüz kesin bir çıkış tarihi paylaşılmadı ancak yayınlanan oynanış videosunun açıklamasına bakacak olursak The Thing: Remastered'ın bu sene sonuna kadar oyuncularla buluşması planlanıyor.

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