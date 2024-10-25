2002 Yapımı Kült Korku Oyunundan İlk Fragman Geldi!
2002 Yapımı Kült Korku Oyunundan İlk Fragman Geldi!
1982 yılında çekilen filmden esinlenilerek geliştirilen ve 2002 yılında piyasaya sürülen The Thing için Remastered geliyor!
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Kült hale gelmişti.
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Antarktika'da geçen korku dolu bir macera bizleri bekliyor.
Yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz;
Çıkış tarihi olarak 2024 sonu işaret ediliyor.
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