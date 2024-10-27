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Netflix'in Tomb Raider Animasyon Dizisi İkinci Sezon Onayını Kaptı

Netflix'in Tomb Raider Animasyon Dizisi İkinci Sezon Onayını Kaptı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 12:57

Netflix'te izleyicilerle buluşan ve ikinci sezonunun gelip gelmeyeceği merak edilen Tomb Raider animasyon dizisi ikinci sezon onayını aldı.

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Oyun uyarlaması işlerine iyiden iyiye gaz veren Netflix oyun dünyasının en ikonik karakterlerinden Lara Croft'u da bir animasyon dizisi ile izleyicilerle buluşturmuştu.

Oyun uyarlaması işlerine iyiden iyiye gaz veren Netflix oyun dünyasının en ikonik karakterlerinden Lara Croft'u da bir animasyon dizisi ile izleyicilerle buluşturmuştu.

9 bölümlük ilk sezonu ile ekranlara gelen Tomb Raider: The Legend of Lara Croft izleyicilerden karışık yorumlar alsa da Netflix projeyi devam ettirmeye kararlı görünüyor.

Netflix'in Tomb Raider animasyon dizisi ikinci sezon onayı aldı.

Netflix'in Tomb Raider animasyon dizisi ikinci sezon onayı aldı.

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre Lara'nın maceraları ikinci sezonda da devam edecek. İlk sezonun Lara'nın kendi olma yolculuğunda yalnızca bir başlangıç hikayesi anlattığını belirten Netflix ikinci sezonda ise ikonik karakterin bugün tanıdığımız dişli kadına nasıl dönüşeceğini göreceğimizi söylüyor.

Peki Tomb Raider: The Legend of Lara Croft'un ikinci sezonuna ne zaman kavuşacağız?

Peki Tomb Raider: The Legend of Lara Croft'un ikinci sezonuna ne zaman kavuşacağız?

İlk sezonda ufukta görünen kıyameti önlemek için İstanbul da dahil pek çok dünya şehrindeki maceralarını izlediğimiz Lara'nın dizinin ikinci sezonuyla ne zaman tekrar karşımızda olacağı şimdilik açıklanmış değil.

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