Netflix'in Tomb Raider Animasyon Dizisi İkinci Sezon Onayını Kaptı

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre Lara'nın maceraları ikinci sezonda da devam edecek. İlk sezonun Lara'nın kendi olma yolculuğunda yalnızca bir başlangıç hikayesi anlattığını belirten Netflix ikinci sezonda ise ikonik karakterin bugün tanıdığımız dişli kadına nasıl dönüşeceğini göreceğimizi söylüyor.