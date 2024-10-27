Netflix'in Tomb Raider Animasyon Dizisi İkinci Sezon Onayını Kaptı
Netflix'in Tomb Raider Animasyon Dizisi İkinci Sezon Onayını Kaptı
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Oyun uyarlaması işlerine iyiden iyiye gaz veren Netflix oyun dünyasının en ikonik karakterlerinden Lara Croft'u da bir animasyon dizisi ile izleyicilerle buluşturmuştu.
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Netflix'in Tomb Raider animasyon dizisi ikinci sezon onayı aldı.
Peki Tomb Raider: The Legend of Lara Croft'un ikinci sezonuna ne zaman kavuşacağız?
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