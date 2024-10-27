Müge Anlı'lık Köyden İbretlik Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları
Müge Anlı'lık Köyden İbretlik Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları
Oyuncular bu hafta da favori oyunları hakkındaki yorumlarıyla mizahlarını konuşturdular! Gelin haftanın en komik Steam yorumları arasında birlikte gezinelim.
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Alternatif tarih denince de biz.
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İyi dostlar biriktirdim, hepsi ailem oldu. 🥰
Yok be oğlum, ne korkması.
Anadolu çocuğu oyuna gelir mi be? Gelemez çünkü 33 dolar. 💀
Bu seriyle aramızda toksik bir ilişki var. Her şeyin farkındayız ama "bu sefer düzelir" diye bırakamıyoruz.
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Şöyle destekleyeceksin arkadaşını.
Metin 2 oyunundaki bütün kötülükler = sürekli item yakan demirci bu arada.
Gören gözler için Silent Hill 2'de ne ibretler var.
Müge Anlı göreve.
Serdar Ortaç - Poşet eşliğinde hüzünlenen bir uzun yol şoförü düşünsenize...
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