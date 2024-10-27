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Müge Anlı'lık Köyden İbretlik Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları

Müge Anlı'lık Köyden İbretlik Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 12:21

Oyuncular bu hafta da favori oyunları hakkındaki yorumlarıyla mizahlarını konuşturdular! Gelin haftanın en komik Steam yorumları arasında birlikte gezinelim.

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Alternatif tarih denince de biz.

Alternatif tarih denince de biz.

Oyun: Age of History

İyi dostlar biriktirdim, hepsi ailem oldu. 🥰

İyi dostlar biriktirdim, hepsi ailem oldu. 🥰

Oyun: Liar's Bar

Yok be oğlum, ne korkması.

Yok be oğlum, ne korkması.

Oyun: Dying Light

Anadolu çocuğu oyuna gelir mi be? Gelemez çünkü 33 dolar. 💀

Anadolu çocuğu oyuna gelir mi be? Gelemez çünkü 33 dolar. 💀

Oyun: Forza Horizon 4

Bu seriyle aramızda toksik bir ilişki var. Her şeyin farkındayız ama "bu sefer düzelir" diye bırakamıyoruz.

Bu seriyle aramızda toksik bir ilişki var. Her şeyin farkındayız ama "bu sefer düzelir" diye bırakamıyoruz.

Oyun: EA Sports FC 25

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Şöyle destekleyeceksin arkadaşını.

Şöyle destekleyeceksin arkadaşını.

Oyun: Rust

Metin 2 oyunundaki bütün kötülükler = sürekli item yakan demirci bu arada.

Metin 2 oyunundaki bütün kötülükler = sürekli item yakan demirci bu arada.

Oyun: Throne and Liberty

Gören gözler için Silent Hill 2'de ne ibretler var.

Gören gözler için Silent Hill 2'de ne ibretler var.

Oyun: Silent Hill 2

Müge Anlı göreve.

Müge Anlı göreve.

Oyun: Stardew Valley

Serdar Ortaç - Poşet eşliğinde hüzünlenen bir uzun yol şoförü düşünsenize...

Serdar Ortaç - Poşet eşliğinde hüzünlenen bir uzun yol şoförü düşünsenize...

Oyun: Euro Truck Simulator 2

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