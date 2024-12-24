24 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
24 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Kendine özgü tarzı ve estetik anlayışıyla müziğinden, sosyal medya paylaşımlarına ve özel hayatına kadar pek çok konuda ilgi odağı olan Can Bonomo adını yeniden manşetlere taşıdı. Pınar Sabancı ile Merak Ediyorum serisine konuk olan Can Bonomo özel hayatına ve kariyerine dair birçok açıklamanın altına imza attı. Babalık deneyimi, aile yaşantısı, çıkarttığı roman gibi birçok konuda konuşan Bonomo'ya birbirinden farklı sorular yönletildi. Sabancı'nın "Ölümsüz olmak ister miydin? sorusunu yanıtlayan şarkıcı verdiği cevaplarla dikkat çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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2. Karizmasıyla gönlümüzü çalan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy ve ekranların sevilen kadın oyuncularından Aslıhan Malbora'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Magazin Burada'nın haberine göre ikili yeni yılı kutlamak için birlikte aşk tatiline çıkacak. Çiftin tercihi ise yurt dışı. Aşkın şehrine yolculuk yapacak olan Ulusoy ve Malbora'dan aşk pozları gelir mi, bekleyip göreceğiz...
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4. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil 'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' suçlarıyla yargılanıyor. Davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Mehmet Ali Erbil'in tanık olarak dinleneceği duruşmaya gelirken adliye girişinde görüntülenen Serdar Ortaç'ın yardımsız yürümediği görüldü.
5. Gençliğimizde ya da ergenlik yıllarımızda çoğumuz farklı imajlar denemişizdir. Tarzımızı en iyi ifade etme biçimlerimizden birisi de saç kesimimiz ya da rengimiz olabiliyor. Ünlü isimler de zaman zaman manşetlere arşivden çıkan pozlarıyla gelebiliyor. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de farklı tarzlar denemeye oldukça açık olan ünlülerimiz bazen geçmişteki seçimlerinden pişman olabiliyor. O isimlerden birisi de Zeynep Bastık oldu! 18 yaşındayken emo'luğa level atlatan şarkıcı o hallerini sosyal medya hesabında paylaştı.
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6. Oyunculuğu, sunuculuğu, güzelliği, sosyal medya paylaşımları derken her haliyle dikkat çeken Emine Ün yine günün öne çıkan isimlerinden oldu. Ünlü isim, Emre Kınay'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru'yla birlikte bir yılbaşı eğlencesine katıldı. Ün'ün sosyal medyada sıkça beraber poz verdiği kızıyla görünüşleri ve tarzlarının çok benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Asıl konuysa anne-kızın poz vermek için şekilden girmesi oldu. Bu görüntüler goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı.
7. Koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalarıyla sık sık tartışma yaratan Prof. Dr. Oytun Erbaş yine gündemde. Geçtiğimiz hafta Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan isim itirafıyla konuşulmuştu. Arif Verimli'den "Hiç kitap okumadım" itirafı yüzünden lafı yiyen Erbaş yine sözleriyle sinirleri hoplattı. Kadınları aşağılayıcı sözlerde bulunan Oytun Erbaş bu kez katıldığı bir programdaki "Çok gösteriş ezikliktir." ifadeleriyle sosyal medyanın yeniden gündemine oturdu.
8. Haluk Levent geçtiğimiz gün göğsünde hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tüm sevenlerini korkutan ünlü sanatçı bugün anjiyo oldu. Doktoru Haluk Levent'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
9. Şarkıları haricinde besteciliğiyle de adından bahsettiren Soner Sarıkabadayı birçok hitin ardındaki isimlerden birisi. Şimdilerde ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden isim geçtiğimiz günlerde menajerinin düğününde boy gösterdi. Eşiyle birlikte kameralara poz veren Soner Sarıkabadayı'yı görenler şarkıcıyı ilk bakışta tanımakta zorlandı. Şarkıcının ünlü modacıyla benzerliğiyle görenleri şoke etti. Tarzında değişikliğe giden ve bıyık bırakma kararı alan isim birçok kullanıcı tarafından Cemil İpekçi sanıldı.
10. Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Özge Özpirinçci tüm doğallığını sosyal medya paylaşımlarına yansıtan isimlerden. Oldukça büyük bir hayran kitlesi bulunan güzel oyuncu bu kez de ikonikliğini konuşturdu. Biricik eşi Burak Yamantürk'ün doğum gününü kutlayan Özpirinçci alışmışım dışında bir pasta imzaya attı. Şatafatlı ve abartılı pastalara örnek niteliği taşıyan bu pasta görenlerin de karnını fena acıktırdı.
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11. Geçtiğimiz günlerde, adının ve fotoğraflarının yayılmasını istemeyen fakat olayın duyulmasını isteyen 19 yaşındaki bir genç kadın @blu3berry isimli bir sosyal medya hesabından iki rapçinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmişti. Ege Taştan ve Osman Candan'a (QIMP) yöneltilen iddialar kan dondururken sosyal medya paylaşımlarla çalkalanıyor. Daha öncesinde İbrahim Tilaver, Lil Zey gibi isimlerle ufak çaplı atışmalara giren Aydilge'den çıkan haberlerin ardından "ben demiştim" paylaşımı geldi. Sosyal medya kulanıcılarının kimisi Aydilge'ye hak verirken kimisi de bu gibi olayların müzikten bağımsız olduğunu savundu. Lil Zey ise suçlamaların yöneltildiği isimlere öfke kusarken bu sefer Aydilge'ye hak verdi.
12. 'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' suçlarıyla yargılanan iki ünlü isim Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, davanın ilk duruşması kapsamında bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeydi. Mehmet Ali Erbil, tanık olarak dinlenirken Serdar Ortaç, hakim karşısına çıktı. Ortaç, bugünkü davada aylık gelirini hakim karşısında açıkladı.
13. Sene bitmeden bir aşk bombası daha patlak vermiş, Çağatay Ulusoy'un 'Kübra' dizisindeki partneri Aslıhan Malbora'yla yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Yılbaşını birlikte geçirecekleri ve Paris'te romantik bir geziye çıkacakları öğrenilen çift geçtiğimiz gece ilk defa kameralara yakalandı! Malbora'yı kameraları fark edince dımdızlak ortada bırakan Çağatay Ulusoy sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu hareketiyle fena eleştirilen Ulusoy kısa sürede başka bir havaalanı görüntüsünü akıllara getirdi! Biricik aşkı Hafsanur Sancaktutan'ın valizlerini taşıyan Kubilay Aka'yı! Sevgilisini el üstünde tutan Aka ve Ulusoy karşılaştırması alevlendi!
14. 2003 yılında İbo Show programına konuk olan Tuğba Ekinci, İbrahim Tatlıses'le oldukça bel altı kaçan çirkin bir muhabbetin içinde kalmıştı hatırlarsanız. Skandal sohbet magazin gündemine bomba gibi oturmuş, tarihe de adını altın harflerle yazdırmıştı. Sonradan "format gereğiydi" gibi açıklamalar yapıldıysa da kimseye geçmemişti. Canlı yayında İbrahim Tatlıses'i yerin dibine sokan Tuğba Ekinci, konuyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu! Buyurun, neler demiş, ne anlatmış beraber görelim.
15. Uzun yıllardır Anıl Altan'la evli olan, iki de dünya güzeli kızı olan Pelin Akil, son zamanlarda başrolünde yer aldığı "Rota Yeniden Oluşturuldu" isimli müzikalle gündemde. Geçtiğimiz haftalarda Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü'ne konuk olan Pelin Akil, huyu olduğu üzere Okan Bayülgen'le zorlu dakikalar geçirdi. Konu influencer'lığına gelince ikiz kızları üzerinden Pelin Akil'i fena bozan Okan Bayülgen'in imalı sözleri gözlerden kaçmadı!
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16. Sunuculuğuyla ayrı, fiziğiyle ayrı büyüleyen senelerdir de 10 parmağında 10 marifet olduğunu hepimize kanıtlayan Çağla Şıkel'in Emre Altuğ ile evliliğinden doğan oğulları Kuzey ve Uzay'la çok özel bir ilişkisi var biliyorsunuz. Oğullarına düşkünlüğünü hepimizin bildiği Şıkel, Uzay ve Kuzey ile beraber çektiği neşeli videolarla sık sık gündeme geliyor, her seferinde de aile bağı hepimizi imrendiriyor. Çağla Şıkel geçtiğimiz saatlerde, en son Altın Kelebek Ödül Töreni'nde gördüğümüz Kuzey ve Uzay'la yakın dostu Enis Arıkan'ın Hayalperest oyununun galasında boy gösterdi. Ayaküstü röportaj da veren üçlüye yöneltilen enteresan sorular sosyal medya kullanıcılarının gözüne fena battı! Buyurun, neler yaşanmış beraber görelim.
17. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2025 yılında uygulanacak asgari ücret 22 bin 104 lira olurken, yapılan yüzde 30’luk zam oranı tepki çekti. Enflasyonun altında kalan zam oranına sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken Şahan Gökbakar da meseleye dahil olmaya karar verdi. Gökbakar'ın attığı tweet, "sınıfsaldır mesela" denilmesine sebep oldu. Buyurun, ne demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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